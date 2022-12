France-Angleterre: les statistiques qui placent Deschamps au sommet dans l'histoire de la Coupe du monde

Avec la victoire de l'équipe de France contre l'Angleterre (2-1), Didier Deschamps a signé sa 13e victoire comme sélectionneur en Coupe du monde et présente désormais un ratio qui le place au firmament dans l'histoire de la compétition.

Le dernier Euro avait fragilisé son statut de gagneur invétéré. A l’occasion de cette Coupe du monde qu’il préparait dans un contexte délétère, contraint de gérer les impondérables pour bâtir un groupe cohérent en quelques semaines, Didier Deschamps n’a jamais cessé de s’adapter et a (re)trouvé la clé pour fédérer ses joueurs autour de la défense du titre mondial acquis il y a quatre ans en Russie.

Face à l'Angleterre (2-1), Didier Deschamps (France) a signé ce soir sa 13e victoire comme sélectionneur en Coupe du Monde. Il n’est plus devancé que par Helmut Schön (16) et Luiz Felipe Scolari (14). Le sélectionneur national a gagné 76% de ses matchs à la Coupe du Monde sur le banc (13/17), le meilleur ratio parmi les entraîneurs à 10 rencontres minimum dans l'histoire de la compétition.

"C'est fabuleux, a-t-il réagi. C'était un gros match. On a vraiment rencontré une très belle équipe d'Angleterre, par ce qu'elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. C'est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y aussi un mental et un état d'esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c'est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c'est avec les coeurs et les tripes qu'on a tenu ce petit but d'avance. Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu'on attendait là, mais c'est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux."