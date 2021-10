Ballon d’or: Rothen et Di Meco militent pour le sacre de Benzema

Jérôme Rothen et Eric Di Meco estiment que Karim Benzema a tout pour remporter le Ballon d’or cette année. Nos consultants vantent les performances sportives de l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid, mais aussi son état d’esprit et son charisme.

Le dernier Ballon d’or attribué à un Français remonte à 1998. Depuis que Zinedine Zidane l’a soulevé, au terme d’une année marquée par le sacre des Bleus à la Coupe du monde, les joueurs de l’Hexagone n’ont plus fait partie des lauréats. Thierry Henry, Franck Ribéry et Antoine Griezmann se sont bien hissés sur le podium, mais sans parvenir à l’emporter. Vingt-trois ans après le sacre de Zizou, la disette nationale pourrait prendre fin d’ici peu. A un mois et demi de la remise du Ballon d’or 2021, prévue le 29 novembre à Paris, Karim Benzema fait partie des grands favoris. Le Real Madrid et ses médias partisans ont même lancé une véritable campagne en sa faveur, au lendemain du succès de l’équipe de France en Ligue des nations. De nombreux observateurs abondent, à l’image de Jérôme Rothen.

"Celui qui dégage le plus d’élégance sur le terrain"

"Oui, il peut gagner le Ballon d’or, tranche notre consultant. Certains vont nous parler du palmarès. C’est l’un des critères, mais il y aussi les performances individuelles, la classe du joueur, son charisme et son fair-play. En termes de charisme et de fair-play, il y en a peu comme lui. Au niveau de la classe, il en a beaucoup, c’est le moins qu’on puisse dire. Cette année, je pense que c’est celui qui dégage le plus d’élégance et d’aisance technique, à l’image de ses buts contre l’Espagne et la Belgique en Ligue des nations. Concernant ses performances, il est parmi les n°1 quand on regarde ses stats. Seul son palmarès est en dessous de certains, qui ont gagné la Ligue des champions ou l’Euro. Tout ça va dans le sens de Karim. Il est dans la plénitude de son talent depuis quelques années, depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Même humainement, ce qu’il dégage lorsqu’il vient parler à la presse, ça transpire beaucoup de sérénité. On sent sa joie d’être là."

Au terme d’une année très dense, aucun favori ne se dégage pour cette édition 2021 du Ballon d’or. Peut-être l’occasion d’en profiter pour Benzema, qui deviendrait le cinquième Français de l’histoire à inscrire son nom au palmarès (après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane). "Il y a des joueurs qui ont le Ballon d’or grâce à leurs stats, rappelle Rothen. Cristiano Ronaldo en fait partie. Il a été énorme. Messi a plus de talent, plus d’élégance, plus de classe. Mais ces deux monstres ont vieilli, ils ont vécu des moments un peu compliqués et je pense qu’ils ne sont pas du tout dans la course pour ce Ballon d’or. Donnez-le enfin à Karim Benzema, il le mérite par rapport à la concurrence et à ce qu’il a apporté."

"Sur l’année en cours, c’est le meilleur joueur du monde"

Eric Di Meco, lui, n’est pas un grand fan du Ballon d’or: "Ce débat ne m’intéresse pas. Depuis que Ribéry ne l’a pas eu en 2013, pour moi, les dés sont pipés. Ça ne veut plus rien dire. A un moment, c’était un concours de buts. Après c’est devenu un concours de noms avec toujours les deux mêmes. Les critères sont tellement vastes et n’ont finalement aucun rapport avec le foot, qui est un sport collectif."

Malgré ses réticences, l’ancien défenseur des Bleus, salue les performances impressionnantes de KB Nueve: "Benzema n’a jamais été aussi fort. Sur l’année en cours, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. La saison dernière, le Real va en demi-finale de la Ligue des champions grâce à Benzema. Il les traîne toute l’année en championnat. Souvenez-vous de ce qu’il a fait. A l’Euro, c’est l’un des rares Français qui échappent à la critique. Il est énorme dans ses stats, mais aussi dans l’esprit du jeu. Il fait croquer les collègues sur le terrain. Tout ce qu’il fait, c’est dans le bon sens du jeu. Pour moi, ça devrait être valorisé".