France-Espagne: le Real Madrid réclame le Ballon d’or pour Benzema

Le Real Madrid a publié un message pour féliciter l’équipe de France après sa victoire face à l’Espagne, ce dimanche, en finale de la Ligue des nations (2-1). Et en particulier Karim Benzema, présenté comme le futur Ballon d’or.

Aucun de ses joueurs n’a été retenu par Luis Enrique pour le Final 4 de la Ligue des nations. Le Real Madrid n’a donc eu aucun scrupule à saluer la victoire des Bleus face à l’Espagne, ce dimanche, en finale de la Ligue des nations (2-1). Dans la foulée du sacre des joueurs de Didier Deschamps, le club merengue a publié un message remarqué sur les réseaux. "Félicitations à l’équipe de France et tous ses supporters pour le titre extraordinaire en Ligue des nations", peut-on lire sur le compte du Real.

Avec une mention spéciale à Karim Benzema. L’attaquant de 33 ans, auteur d’une inspiration somptueuse, a logiquement été élu homme du match à San Siro. "Félicitations à notre joueur spectaculaire Benzema, Ballon d’or", s’est enflammé la Maison Blanche. Marca a surenchéri en estimant que le natif de Lyon est "actuellement sans rival dans la lutte pour le Ballon d’or". Une manière de renforcer la candidature de KB Nueve, au crépuscule d’une année plutôt ouverte dans l’élite du foot européen.

Face à Messi, Lewandowski, Kanté ou Jorginho

A un mois et demi de la remise du Ballon d’or 2021, prévue le 29 novembre à Paris, difficile de savoir qui remportera le trophée. Deux ans après le dernier titre décerné à Lionel Messi (il n’y avait pas eu de cérémonie en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19), plusieurs candidats sont en lice.

Pour l’emporter, Karim Benzema devra être préféré à Robert Lewandowski, Jorginho ou N’Golo Kanté. Sans oublier Leo Messi, qui pourrait rafler la mise pour la septième fois de sa carrière et améliorer son propre record en la matière. Et Cristiano Ronaldo qui, comme d’habitude, ne sera sans doute pas très loin.

"Aller chercher la Coupe du monde"

En attendant, le n°9 des Bleus savoure le premier titre de sa carrière sous le maillot national. Avec le regard déjà tourné vers le Qatar, où se déroulera le Mondial l'an prochain (du 21 novembre au 18 décembre). "J’avais vraiment envie de remporter un trophée avec l’équipe de France. Ce n’était pas facile. On a montré la force de caractère de cette équipe, a réagi KB Nueve sur M6. On ne lâche jamais rien. C’est le signe des grandes équipes de ne pas paniquer, de patienter. On a su mettre ces deux buts. On va profiter et bien préparer la Coupe du monde… et aller la chercher!"