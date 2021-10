Equipe de France: pourquoi Benzema a des chances d'être Ballon d’or cette année

Auteur d’un but aussi sublime que décisif face à l’Espagne (2-1) dimanche en finale de la Ligue des nations, l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid, Karim Benzema, figure plus que jamais parmi les favoris pour la victoire au Ballon d’or 2021.

Parce qu’il réalise une année 2021 exceptionnelle

Depuis le départ de Ronaldo, Karim Benzema porte le Real Madrid sur ses épaules. Si le titre de Liga a été remporté par l’Atlético, KB9 a soldé la saison avec un total de 23 buts en championnat et 6 en Ligue des champions. Il a repris pied au plancher cet été avec 8 buts en 9 matchs de championnat et un en deux rencontres de C1. Son année 2021 est aussi marquée par son grand retour en équipe de France après plus de cinq ans de brouille avec Didier Deschamps. Or si les Bleus sont passés à côté de leur Euro 2021, l’ancien Lyonnais, auteur de 4 buts en phase finale et irréprochable dans son attitude, a brillé. Toujours avec le maillot bleu, il a offert la première Ligue des nations à l’équipe de France, grâce à deux buts sublimes face aux Belges en demie et à l’Espagne en finale. Son premier titre en sélection. Benzema compte désormais 33 réalisations en 92 capes. En résumé, l’année civile de Benzema c’est une Ligue des nations avec les Bleus, 34 buts, 13 passes décisives en 48 matchs avec le Real et la sélection.

Parce qu’il est en forme pendant les votes

Ça compte aussi. Deux jours après l’annonce des 30 nommés, l’attaquant français a frappé fort en offrant aux Bleus la Ligue des nations sur un but exceptionnel face à l’Espagne. Au passage, il remporte un trophée même si celui-ci n’a pas le même poids que l’Euro ou la Copa America. Rappelons que les performances collectives figurent parmi les critères du Ballon d’or. La réussite du buteur, actuellement en pleine bourre avec le Real et les Bleus, aura forcément un impact sur le choix des 170 journalistes. Les votes sont ouverts depuis vendredi et seront clos le 24 octobre. Le lauréat sera connu le 29 novembre.

Parce que le Real et l’Espagne poussent pour lui

Le Ballon d’or, c’est aussi une lutte d’influence. A ce petit jeu, Karim Benzema peut compter sur des soutiens de poids même si ce sont les journalistes qui ont le dernier mot. A peine le Français avait-il triomphé de la Roja en finale de la Ligue des nations, que le Real Madrid a réclamé la récompense suprême pour son buteur : "Félicitations à notre joueur spectaculaire Benzema, Ballon d’or", s’est enflammé la Maison Blanche. L’influent quotidien Marca a surenchéri en estimant que le natif de Lyon est "actuellement sans rival dans la lutte pour le Ballon d’or". Dans l’entretien accordé à France Football ce week-end, Lionel Messi "himself" a cité son nom. "Il a fait une grande année au niveau individuel" a déclaré l’Argentin, candidat sérieux lui aussi à un 7eme Ballon d’or. Notons qu’il a aussi cité les noms de Neymar, Mbappé et Lewandowski.

Parce que les voix des champions d’Europe italiens risquent d’être divisées

Comme pour les Bleus sacrés champions du monde en 2018, l’absence de star pourrait empêcher un champion d’Europe italien de remporter le Ballon d’or (le Croate Modric avait été sacré Ballon d'or il y a trois ans). Cinq joueurs de la Nazionale figurent parmi les 30 nommés : Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Barella et Jorginho. Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, ce dernier est bien placé. Mais les voix des journalistes risquent d’être partagées entre ces cinq champions d’Europe. Et donc profiter aux autres favoris… dont Karim Benzema.