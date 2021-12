Belgique: Martinez raconte le "seum" des Belges après la défaite face aux Bleus

Dans un entretien à Eleven Sport, Roberto Martinez revient sur la défaite de la Belgique face à l’équipe de France en demi-finale de la Ligue des nations. Avec un goût amer forcément.

Le "seum", encore et toujours. Ce mot né après le revers des Diables Rouges en demi-finale de la Coupe du monde face à la France (1-0) en 2018, est revenu en force au mois d’octobre après une nouvelle opposition entre les deux pays voisins en demi-finale de la Ligue des nations (3-2). Comme il y a trois ans, les Bleus de Didier Deschamps sont sortis vainqueurs de ce duel. Et comme il y a trois ans, la Belgique a eu la très mauvaise sensation d’avoir été supérieure à son adversaire. Confirmation avec l’entretien que Roberto Martinez, le sélectionneur des Belges, a accordé à Eleven Sport. Dans cette interview, le technicien digère mal la défaite concédée par son équipe après que celle-ci a mené 2-0. Martinez reconnait avoir ressenti "de la colère."

Le "seum" aussi après l’Euro

"On a offert ce match aux Bleus, poursuit-il. Nous avions le sentiment de ne pas avoir été battus par un adversaire mais d’avoir perdu cette rencontre nous-mêmes." Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez avaient permis aux Bleus de renverser le match en seconde période (des buts à revoir par ici). Une victoire qui a permis aux champion du monde de disputer (et de gagner) la finale contre l’Espagne.

Le sentiment d’écœurement a aussi accompagné la Belgique cet été après son élimination de l’Euro (défaite 2-1 face à l’Italie en quarts). "Il faut savoir que notre préparation pour l’Euro 2020 était très bonne. Elle était même encore meilleure que celle pour le Mondial 2018 ! La déception d’être éliminés n’en était que plus grande. D’ailleurs, j’ai eu beaucoup de mal à accepter notre défaite contre l’Italie. Cette génération ne méritait pas de perdre un match comme ça."

Malgré ces deux immenses déceptions, la sélection belge est l’une des places fortes du football mondial et même la plus forte si l’on se réfère au classement Fifa. "Je pense d’ailleurs que la Belgique restera dans le top 5 du ranking FIFA pour les 15 prochaines années », promet d’ailleurs Roberto Martinez.