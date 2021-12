Des bijoux de Benzema au rush de Mbappé, revivez les 36 buts marqués par les Bleus en 2021

L’équipe de France boucle une année 2021 particulièrement riche en buts, avec 36 unités au compteur. Du bijou de Pogba contre la Suisse au quadruplé de Mbappé contre le Kazakhstan, en passant par la lucarne de Benzema en Ligue des Nations, revivez tous les buts des Bleus.

Un beau cadeau de Noël pour les nostalgiques d’une année 2021 renversante. La FFF a publié vendredi sur sa chaîne YouTube une vidéo compilant les 36 buts de l’équipe de France marqués depuis le mois de mars et un match nul face à l’Ukraine (1-1) où Griezmann avait ouvert le score d’un superbe enroulé. Comme pour donner le ton.

La palme pour Pogba

Dans cette vidéo de près d’une demi-heure, on peut savourer les chefs-d’œuvre de Benzema face à la Suisse (3-3, 4-5 TAB), la Belgique (3-2) et l’Espagne en finale de Ligue des nations (2-1) ou ceux de Griezmann face au pays de Galles (3-0), la Bulgarie (3-0) ou la Finlande (2-0). L’élimination de l’Euro contre la Nati a aussi pu permettre à Pogba d’inscrire sans doute le plus beau but de l’année des Bleus: un enroulé du droit de 25 mètres en pleine lucarne qui aurait dû être le but du K-O.

Mais c’est le trio Benzema-Griezmann-Mbappé qui s’est montré particulièrement en forme cette année. À eux trois, ils totalisent 25 buts en 2021, soit près de 70% des réalisation des Bleus. Le reste des buts a été inscrit par Dembélé, Giroud, des CSC (2), Pogba, Martial, T.Hernandez et Rabiot (1).

Le finish dingue de Mbappé

Homme fort de la fin d’année, l’attaquant parisien avait marqué deux fois dans le Final Four de la Ligue des Nations avant de se promener au Parc des Princes avec un quadruplé contre le Kazakhstan (8-0). Quelques jours plus tard, il a conclu l'année des Bleus par un nouvel éclair en Finlande (2-0). Pour rappel, en 16 matchs disputés en 2021, l’équipe de France n’a pas perdu, concédant 6 nuls pour 10 victoires. Et avec un trophée à la clé.