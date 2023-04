Bonne nouvelle pour la France, le président de la FFF Philippe Diallo élu à l'UEFA

Philippe Diallo (59 ans), président par intérim de la Fédération française de football (FFF), a été élu au comité exécutif de l'UEFA lors du Congrès tenu mercredi à Lisbonne.

Philippe Diallo, président intérimaire de la FFF, a été élu pour quatre ans avec 37 voix (sur 55 associations) au comité exécutif de l'UEFA. Une bonne nouvelle pour la France qui depuis quelques semaines n'avait plus aucun représentant dans les instances européennes depuis le licenciement par la FFF de sa directrice générale Florence Hardouin.

Une bonne nouvelle pour Diallo avant l'AG de la FFF

C'est aussi une bonne nouvelle pour le dirigeant avant l'Assemblée Générale du mois de juin, Philippe Diallo y arrivera en position de force avec ce nouveau mandat à l'UEFA. A noter que c'est Laura McAllister (pays de Galles) qui prend numériquement la place de Florence Hardouin au sein du Comité exécutif de l'UEFA, pour un mandat de quatre ans.

Diallo a obtenu l'un des sept postes à pourvoir au comex pour lesquels onze candidats étaient en lice. La France continuera ainsi d'y être représentée. Au lendemain de l'échec de la France dans l'obtention de l'organisation de l'Euro 2025 féminin, attribuée à la Suisse, le rendez-vous était très important pour Philippe Diallo, désireux d'asseoir sa légitimité et de ne pas repartir de Lisbonne avec une position fragilisée alors que le "Comex" de la FFF est censé choisir d'ici au 10 juin un candidat en son sein pour diriger la "3F" jusqu'en décembre 2024.

"Je tiens à remercier les membres de l’Assemblée générale de l’UEFA pour l’estime et la confiance accordées au football français que je représente, a réagi le dirigeant de la FFF. La France a toujours joué un rôle important dans les grandes décisions prises pour le football continental et mondial. La protection des grands équilibres entre les fédérations européennes et de la formation, le renforcement d’un modèle économique vertueux au service du football de même que le développement de projets sociétaux et environnementaux structurants feront partie des principaux enjeux de cette nouvelle mandature."