La FFF déplore une "polémique stérile" après son communiqué sur le ramadan

Auprès de L'Équipe, Éric Borghini, qui dirige la Commission Fédérale des Arbitres (CFA) pour la FFF, a réagi à la polémique née par le courrier adressé aux officiels, leur interdisant d'interrompre des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne.

Le sujet concernera le football français jusqu'au 21 avril, date de la fin du ramadan. Jeudi, la Fédération française de football a adressé un mail aux officiels pour rappeler qu'il est interdit d'interrompre des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne. Une décision polémique et contraire par exemple à l'Angleterre.

Président de la Commission Fédérale des arbitres (CFA) et auteur de ce courrier, Eric Borghini a réagi auprès de L'Equipe: "Sans alimenter une polémique stérile, les joueurs ont tout loisir de s'hydrater à l'occasion des remplacements ou des soins que reçoivent les partenaires."

La FFF critiquée

Pour se justifier, la FFF a mis en avant dans son mail "le principe de neutralité du football sur les lieux de pratique." La disposition sera appliquée au football amateur mais aussi professionnel en France. "On connaît l'Angleterre, il faut l'avouer, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été comme ça", a pointé du doigt Didier Digard en conférence de presse, l'entraîneur de l'OGC Nice.

Arbitre de district interrogé par RMC Sport, Elias Nassif n'a pas vraiment compris non plus le communiqué "un peu contradictoire" de la FFF. "On nous dit 'pas de discrimination, pratiquer le foot en respectant autrui'... Trente secondes ne font de mal à personne, a commenté l'arbitre. Il reprend des articles du statut de l’arbitrage, comme quoi on ne doit pas faire de politique, propagande, prosélytisme… Je comprends, il le faut. Après, de là à dire que faire 30 secondes de pause pour boire c’est du prosélytisme…"