"Ce sont ces gens-là qui font avancer le monde", Petit valide la quête de records de Mbappé

Auteur de ses 25e et 26e but contre l’Afrique du Sud en amical avec les Bleus ce mardi soir (5-0), Kylian Mbappé a clairement affiché son ambition d’aller chercher le record des 51 buts en Bleu de Thierry Henry. Dans l'émission Rohen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Emmanuel Petit a loué cette volonté de toujours vouloir viser très haut.

Kylian Mbappé n’est pas du genre à cacher ses ambitions. Ce mardi soir, après avoir inscrit un doublé contre l’Afrique du Sud avec l’équipe de France en match amical (5-0) , l’attaquant du PSG a clairement affiché sa volonté d’aller chercher le record de buts en équipe de France, détenu pour l’instant par Thierry Henry avec 51 réalisations.

Pour l’heure, Mbappé, auteur de 26 buts en Bleu, est encore loin du compte, même s’il affiche des meilleurs temps de passage que l’ancien joueur des Gunners. Mais sa propension à toujours vouloir viser très haut plaît énormément à Emmanuel Petit. "Un garçon qui a autant de talent, autant d’ambition et qu’il le dit en permanence, on a tendance à croire en France que c’est de l’arrogance. S’il dérape un peu, il sait qu’il va y avoir une armée de snipers qui va l’attendre", a déploré le champion du monde 1998 dans l'émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC.

"C'est son moteur"

"Pour moi, si ça peut lui permettre d’aller beaucoup plus haut et de nous faire rêver comme nous ont fait rêver des Lionel Messi ou des Cristiano Ronaldo pendant plus de 15 ans, je signe maintenant ! C’est son moteur, c’est ce qui lui permet de se réveiller tous les matins et d’avoir faim, d’avoir les dents qui rayent le parquet ! Ce sont ces gens-là qui font avancer le monde, ce n’est pas ceux qui regardent et qui estiment qu’il ne devrait pas dire ça", a ajouté le membre de la Dream Team RMC Sport.

Jérôme Rothen a également défendu l’état d’esprit de Mbappé: "Il faut durer dans le temps. Pour lui, se remettre en question c’est aussi se mettre en tête de battre tous les records. Certains vont dire qu’il a la grosse tête, qu’il est trop obsédé… Mais ça fait du bien, car on est dans un football aseptisé. Il a accepté ce challenge. Il se sent fort et il a besoin de ça. Il a besoin d’annoncer ces chiffres-là."

À 23 ans, l’attaquant du PSG se trouve en avance sur les temps de passage de tous les meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Thierry Henry n’avait par exemple marqué "que" huit buts en une vingtaine de sélection au même âge.