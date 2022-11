Coupe du monde 2022: comment la France peut se qualifier pour les 8es dès le match contre le Danemark

Une victoire contre le Danemark (samedi 26, 17h) suffira à la France pour s'assurer la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

L'équipe de France peut faire comme en 2018. Grâce à la victoire 4-1 contre l'Australie pour le premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais aussi à la faveur du nul 0-0 entre le Danemark et la Tunisie quelques heures plus tôt, les Bleus peuvent se qualifier dès leur deuxième rendez-vous, samedi 26 novembre face aux Danois (17h).

Pour être sûre de disputer les huitièmes de finale, l'équipe de France a tout simplement besoin d'une victoire face au Danemark. Le cas échéant, elle se retrouverait avec six points et se maintiendrait en tête du groupe D, peu importe l'issue de la rencontre entre la Tunisie et l'Australie (26 novembre, 11h).

Les huitièmes de finale face à une équipe du groupe C

Pour autant, la première place de la poule ne serait pas assurée. En cas de victoire des Tunisiens face aux Australiens, il faudrait attendre le match France-Tunisie du 30 novembre (16h) pour faire les comptes.

Pour rappel, le groupe D croise avec le groupe C (Argentine, Mexique, Pologne ou Arabie saoudite) pour les huitièmes de finale. En effet, le 1er du groupe C fera face au 2e du groupe D, et vice-versa.