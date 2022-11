EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez France-Australie en live FRA 20:00 22/11/2022 AUS

C'est enfin l'entrée en matière pour l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2022. En apéritif, comme en 2018, l'Australie. Une équipe supposée plus faible mais qui avait donné beaucoup de fil à retordre il y a 4 ans. Coup d'envoi à 20h sur TF1 et Bein Sports. A suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.