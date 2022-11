France-Australie: la Coupe du monde débute très bien pour les Bleus, emmenés par un Giroud record

Adrien Rabiot (27e), Olivier Giroud (32e, 71e) et Kylian Mbappé (68e), buteurs de la soirée, ont permis à la France de battre l'Australie sur le score de 4-1 pour son premier match au Mondial 2022. Une rencontre toutefois marquée par la sortie précoce, et sur blessure, de Lucas Hernandez.

Les Bleus ont frappé fort, malgré un petit retard à l'allumage et la crainte d'un forfait sur blessure de plus. Tenante du titre, l'équipe de France s'est brillamment imposée 4-1 face à l'Australie, mardi soir pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. En 2018, les champions avaient commencé leur formidable épopée avec un succès face au même adversaire, mais sur un plus petit score (2-1).

Avec ce premier match au Qatar, face aux très sages tribunes du stade Al-Janoub (sud de Doha), de nombreux doutes étaient à dissiper. Comment l'équipe de Didier Deschamps allait-elle se comporter avec une défense centrale inédite (Ibrahima Konaté-Dayot Upamecano), avec son milieu de terrain rajeuni et privé de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, mais aussi avec son attaque amputée de Karim Benzema?

Rabiot a remis l'équipe dans le droit chemin

Au terme d'une action au cours de laquelle Lucas Hernandez s'est blessé au genou droit, l'ouverture du score australienne signée Craig Goodwin dès la 9e minute a fait peur. Difficile alors de ne pas penser à tous ces champions du monde qui ont pris la porte lors de l'édition suivante. Comme la France en 2002.

Mais cette petite sortie de piste a donc été vite rattrapée. "On a repris le fil du jeu", a d'ailleurs commenté Didier Deschamps à la pause. Adrien Rabiot (27 ans) en est le symbole. Clairement en dedans lors des premières minutes de la rencontre, le milieu de terrain de la Juventus a montré le droit chemin en égalisant de la tête (27e) et en offrant une passe décisive à Olivier Giroud (32e). Pour une première en Coupe du monde, l'ancien Parisien a marqué les esprits et fait aussi bien que Christophe Dugarry en 1998.

Bientôt le record absolu pour Giroud ?

Adrien Rabiot aurait pu prétendre au titre de homme du match, mais Olivier Giroud lui a volé la vedette en s'offrant le doublé (71e) dans une seconde période parfaitement maîtrisée par les Bleus. L'attaquant de l'AC Milan, qui profite de la blessure de Karim Benzema pour être titulaire, et qui n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de l'aventure russe, a marqué ses 50e et 51e buts internationaux, lui permettant ainsi d'égaler le record de Thierry Henry en équipe de France.

Quant à Kylian Mbappé, qui s'est souvent égaré sur l'exercice des coups de pied arrêtés, son 29e but en sélection est venu récompenser son précieux dynamisme. Sans oublier que sa copie compte aussi une passe décisive.

Le prochain match de l'équipe de France est prévu samedi 26 novembre à 17h contre le Danemark, qui a concédé un nul 0-0 face à la Tunisie. En attendant, les Bleus passent leurs jours de repos à la première place du groupe D.