Coupe du monde 2022: France-Argentine, ça avait donné quoi dans l'histoire?

La finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar sera le treizième affrontement entre l'Argentine et l'équipe de France.

"Second Poteau Pavard..." personne n'a oublié cette reprise de volée venue de nulle part, ni en France, ni en Argentine où la défaite en huitième de finale de la Coupe du monde 2018 a eu bien du mal à passer, autant par le scénario du match que par le score, serré. Ce sera donc l'occasion d'une revanche sur la plus grande et la plus belle scène mondiale. Dimanche, les coéquipiers de Kylian Mbappé défieront ceux de Lionel Messi en finale du Mondial 2022 au Qatar (16h heure française).

Mais malgré cette belle victoire fondatrice du titre de 2018, les Bleus sont encore largement en retard face à l'Argentine qui mène 6 victoires à 3 (pour trois matchs nuls). Même constat en coupe du monde où les Bleus ont perdu en 1930 (1-0 le 15 juillet) en Uruguay et en 1978 (2-1) en Argentine avant donc la victoire de Kazan.

Ces 50 dernières années, la France n'avait gagné qu'une seule fois avant 2018: un match amical 2-0 le 26 mars 1986 au Parc des Princes (buts de Ferreri et Vercruysse).

Les douze précédents matchs de la France contre l'Argentine

2018 (Coupe du monde) France-Argentine 4-3

2009 (amical) France-Argentine 0-2

2007 (amical) France-Argentine 0-1

1986 (amical) France-Argentine 1986

1978 (Coupe du monde) Argentine-France 2-1

1977 (amical) Argentine-France 0-0

1974 (amical) France-Argentine 0-1

1972 (amical) France-Argentine 0-0

1971 (amical) Argentine-France 2-0

1971 (amical) Argentine-France 3-4

1965 (amical) France-Argentine 0-0

1930 (Coupe du monde) Argentine-France 1-0