Coupe du monde 2022: la France jouera en bleu-blanc-rouge contre l’Australie (et c’est très rare au Mondial)

Pour son entrée en lice en Coupe du monde 2022 mardi face à l’Australie (20h), l’équipe de France évoluera en maillot bleu, short blanc et bas rouges. Une tenue tricolore que les joueurs français ont rarement portée lors des dernières phases finales de Mondial.

On connaît la tenue des joueurs de l’équipe de France pour le premier match de la Coupe du monde 2022. Mardi soir, à 20h, les partenaires de Kylian Mbappé défieront l’Australie dans leurs couleurs traditionnelles : maillot bleu, short blanc et chaussettes rouges. Si cette tenue tricolore est celle de l’équipe de France, les Bleus l’ont finalement rarement portée en phase finale de Coupe du monde, le règlement de Fifa imposant un contraste de couleurs très clair entre chaque élément de tenue des deux équipes. Il y a quatre ans, pour leur entrée en lice au Mondial 2018, déjà face aux Sooceroos tout en jaune, les joueurs de Didier Deschamps avaient évolué en maillot bleu, short blanc et bas bleus.

Les Bleus avant leur match face au Togo au Mondial 2006 © ICON Sport

Une tenue qui n'a pas toujours porté chance

Après avoir bouclé le XXe siècle en bleu-blanc-rouge en Coupe du monde avec le triomphe de Zidane&co face au Brésil (3-0) au Stade de France, l’équipe de France n’a évolué que quatre fois en tenue tricolore au XXIe siècle. Et ça ne lui a pas toujours porté bonheur, notamment en 2002 pour le match d’ouverture face au Sénégal (défaite 1-0) et en 2010 contre l’Afrique du Sud (défaite 2-1).

Les deux autres fois où les Français ont joué en bleu-blanc-rouge en phase finale de Coupe du monde sont face au Togo en 2006 (succès 2-0, voir photo ci-dessus) et lors de la mémorable victoire contre l’Argentine (4-3) en 8eme de finale du Mondial 2018. Et mardi soir ?