Coupe du monde 2022: les Bleus piétinent mais la qualification n'est pas encore en danger

Si l’équipe de France a enchaîné un deuxième match nul consécutif face à l’Ukraine (1-1) samedi à Kiev lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les joueurs de Didier Deschamps restent leaders de leur groupe. Et avant de défier la Finlande mardi à Lyon, ils sont encore dans une très bonne posture pour aller défendre leur titre au Qatar dans un an.

Deux matchs, deux points… la rentrée est difficile pour l’équipe de France. Après un Euro manqué, terminé en 8eme de finale après une défaite aux tirs au but face à la Suisse, les Bleus ne savent toujours plus gagner. La Bosnie-Herzégovine mardi à Strasbourg et l’Ukraine samedi à Kiev ont accroché les champions du monde sur le score de 1-1 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Deux contre-performances et une série de cinq matchs sans victoire qui ont de quoi préoccuper. Sur le plan comptable, pourtant, la situation est loin d’être inquiétante. Bénéficiant des nombreux résultats nuls de ses rivaux dans le groupe D, la France reste leader de sa poule avec quatre points d’avance sur la Finlande, son adversaire mardi soir à Lyon, et deuxième actuellement de la poule.

Les Bleus peuvent aussi compter sur la Ligue des Nations

Les Finlandais comptent deux matchs en moins mais ils devront affronter deux fois les joueurs de Didier Deschamps. Mardi au Groupama Stadium et le 16 novembre en Finlande. Si les Bleus étaient bien inspirés de renouer avec la victoire dès mardi soir, ils gardent toujours leur destin entre leurs mains dans ce groupe. Et feraient même un pas vers la Qatar avec alors sept points d'avance sur la Finlande, et deux matchs en plus, et sept également sur l'Ukraine qui comptera alors un match en moins. L'Ukraine n'aura plus alors que trois rencontres à disputer, pour un maximum donc de neuf points à obtenir, contre quatre pour la Finlande.

Rappelons que seuls les premiers des 10 groupes de la zone Europe sont directement qualifiés pour le Mondial 2022. Si les Bleus terminent à la 2eme place, ils disputeront les barrages regroupant 12 équipes pour des mini-tournois à deux tours (demi-finale et finale du 24 au 29 mars). Douze équipes car deux pays y accéderont via la Ligue des Nations : soit par le biais du tournoi final (la France est en demi-finale face à la Belgique le 7 octobre), soit grâce au classement de la Ligue des Nations 2020-2021 si les quatre participants du tournoi final de la LDN (France, Belgique, Espagne et Italie) sont déjà qualifiés via les qualifications de la Coupe du monde, ce qui est clairement envisageable. Autrement dit, la France peut même décrocher son ticket pour le Qatar si elle termine troisième de son groupe.