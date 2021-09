Equipe de France: comment les Bleus peuvent renouer avec la victoire selon Benzema

Interrogé par Téléfoot après le match nul de l’équipe de France face à l’Ukraine (1-1), Karim Benzema, remplaçant au coup d’envoi à Kiev, assure ne pas être inquiet en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2022. Mais la star du Real Madrid reconnaît que des ajustements sont nécessaires pour gagner à nouveau.

L’équipe de France dans le dur. Dans la lignée d’un Euro 2021 manqué, les Bleus avancent à tout petits pas pour leurs matchs de rentrée. Après avoir été tenus en échec par la Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi à Strasbourg, les champions du monde ont encore concédé un résultat nul samedi en Ukraine (1-1). Pas l’idéal avant d’affronter la Finlande mardi à Lyon : "Il n’y a rien d’inquiétant, a tempéré Karim Benzema, dimanche matin, au micro de Téléfoot. Les matchs de plus en plus durs. On ne peut s’en prendre qu’à nous."

"Entrer sur le terrain avec l’envie de gagner"

Pour l’attaquant du Real Madrid, remplaçant avant d’entrer en jeu à la place de Martial (64e), les Bleus ne mettent pas assez d’intensité : "On doit mettre le tempo, gérer nos efforts. A nous de faire la différence. A nous de mette la vitesse. Si on garde la balle derrière, il faut jouer vite, faire des passes verticales pour faire mal à l’adversaire. On a les joueurs pour ça, des joueurs techniques. Il ne faut pas tomber dans le rythme que met l’adversaire." Ne pas se faire endormir et montrer aussi un visage plus conquérant : "Il ne faut pas être inquiet mais entrer sur le terrain avec l’envie de gagner", appuie KB9.

Le buteur madrilène devrait retrouver sa place de titulaire mardi soir face à la Finlande, à Lyon. Un match forcément particulier pour l’ancien attaquant de l’OL : "C’est très spécial. Je n’ai pas encore joué dans ce stade (le Groupama Stadium). Revenir dans ma ville, là où tout a commencé, ça va être spécial", prévient-il.