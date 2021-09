Ukraine-France: des Bleus encore décevants et qui ne gagnent toujours pas

Dans un match très peu emballant, l’équipe de France a accroché un match nul ce samedi face à l’Ukraine (1-1), quelques jours après un nul, déjà, face à la Bosnie-Herzégovine (1-1).

Un match face à l’Ukraine rappelle forcément le souvenir de cette qualification héroïque décrochée pour la Coupe du monde 2014, mais le match de ce samedi soir était très loin d’offrir les mêmes émotions. Sans Mbappé et Kanté, qui ont quitté le rassemblement, et sans Karim Benzema ni Raphaël Varane, laissés sur le banc, les Bleus ont manqué d’idées en attaque et de sérénité en défense. Ils s’en sortent avec un match nul 1-1 accroché en deuxième période, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022.

Comme lors des quatre derniers matchs, l’équipe de France a concédé l’ouverture du score. Une mauvaise habitude qui s’est installée à l’Euro et qui s’est poursuivie ce soir avec le but de Mykola Shaparenko, en fin de première période. D’une superbe frappe du droit en lucarne, le joueur du Dinamo Kiev a trompé Hugo Lloris et inscrit son premier but en sélection, quelques secondes après un face-à-face raté d’Anthony Martial.

A la pause, les Bleus étaient donc menés 1-0 sans qu'on y trouve rien à redire. En dehors de l’occasion de Martial, il n’y avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Une tête de Pogba captée par Pyatov, une frappe de Griezmann à côté, et c’est tout. En face, l’Ukraine a multiplié les occasions. Il a même fallu un sauvetage de Lloris devant Yarmolenko pour que les hommes d’Oleksandr Petrakov, le nouveau sélectionneur, n’ouvrent pas le score un peu plus tôt dans le match.

Martial enfin décisif

Mais Anthony Martial, malheureux en première période, a inversé la tendance en deuxième. Juste après le retour des vestiaires, sur un centre repris par Rabiot, l’attaquant de Manchester United s’est trouvé au bon endroit pour conclure. Sa frappe n’était pas imparable mais Pyatov, le gardien ukrainien, lui a donné un coup de main en laissant rentrer le ballon avec maladresse. Martial a ainsi inscrit son deuxième but en 29 sélections avec l’équipe de France.

En fin de match, les hommes de Deschamps ont montré un peu plus de choses en attaque, grâce notamment aux entrées de Benzema et Diaby. Une tête de Zouma est passée proche du but ukrainien, Diaby a trouvé le poteau et Rabiot a buté sur Pyatov. Mais les Bleus ont été incapables d'arracher la victoire et s'ils restent en tête de leur groupe de qualifications pour la prochaine Coupe du monde, c'est avec deux matchs de plus que la Finlande, quatre points derrière. De quoi rendre encore plus importante la réception des Finlandais, dans trois jours.