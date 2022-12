Coupe du monde 2022: on connaît l'arbitre du huitième de finale France-Pologne

La Fifa a désigné ce vendredi l'arbitre du huitième de finale de Coupe du monde entre la France et la Pologne. L'arbitre vénézuélien Jesus Valenzuela, qui vit son premier Mondial à 39 ans, sera au sifflet.

Un arbitre vénézuélien sera au sifflet pour le huitième de finale en Coupe du monde de l'équipe de France. Opposés à la Pologne ce dimanche (à 16 heures), les Bleus seront arbitrés par Jesus Valenzuela. L'homme de 39 ans officie à l'international auprès de la Fifa depuis 2013.

Son deuxième match dans ce Mondial

Jesus Valenzuela dispute au Qatar sa première Coupe du monde. Il a effectué son premier match en phase de groupes lors de la rencontre entre l'Angleterre et les Etats-Unis (0-0). Par le passé, il a officié lors des éditions 2019 et 2021 de la Copa America ou dans plusieurs rencontres de Copa Libertadores.

Première du groupe C malgré une défaite face à la Tunisie (1-0) lors de son dernier match, l'équipe de France défiera un adversaire qui est sorti d'une poule composée de l'Argentine, l'Arabie saoudite et le Mexique. Robert Lewandowski et ses coéquipiers restent sur une défaite (2-0) face aux Argentins, où ils n'ont pas non plus affiché un visage rassurant.

Tenants du titre, les Bleus retrouveraient, en cas de succès, le vainqueur du match entre l'Angleterre et le Sénégal.