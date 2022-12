Cigarette sous la douche, bras cassés et pari avec Messi… six anecdotes sur Szczesny, le gardien de la Pologne qui défie les Bleus

Meilleur gardien de ce début de Coupe du monde au Qatar avec Pologne, Wojciech Szczesny sera l'un des atouts majeurs de son équipe face à l'équipe de France et Kylian Mbappé dimanche en 8emes de finale. Brillant sur le terrain, le portier de la Juventus (32 ans) est un personnage fantasque en dehors. La preuve en six anecdotes.

Il s’est cassé les deux bras à ses débuts à Arsenal

Wojciech Szczesny a 17 ans lorsqu’il quitte le Legia Varsovie pour Arsenal contre 50.000 euros. Mais ses débuts sont très difficiles. En 2008, il se brise les deux avant-bras en retombant mal lors d’un exercice de…. gymnastique. Une blessure grave qui l’éloigne des terrains pendant six mois et qui inquiète Arsène Wenger au point que l’Alsacien s’interrogera un temps sur la suite de sa carrière.

Il a fumé dans le vestiaire des Gunners

Si le gardien polonais était très apprécié par les fans d’Arsenal, il a rendu plusieurs fois fou furieux son ancien coach Arsène Wenger. En plein hiver 2015, après une défaite contre Southampton (2-0), le portier polonais, pensant être caché, se fait surprendre en train de fumer dans les douches. "À l’époque, j’étais un fumeur régulier et l’entraîneur le savait très bien", a-t-il raconté dans le podcast "Arsenal Nation." Si l’Alsacien savait que son joueur fumait beaucoup à l’époque, les joueurs avaient l’interdiction de fumer dans le vestiaire. Szczesny reconnaitra sa faute devant son coach et écopera d’une amende salée (plus de 23.000 euros). Il sera aussi privé de plusieurs matchs et remplacé par l’ex-Niçois Ospina. "Il s’est excusé, c’est un garçon sérieux, il n’est pas le premier à faire une erreur", le défendra Arsène Wenger dans les journaux. Un an plus tôt, le gardien se faisait déjà tiré les oreilles pour avoir célébré un but face à l’ennemi juré Tottenham en faisant un selfie à White Hart Lane, l’ancien stade des Spurs. "Il n’était pas content, je ne le referai plus" a promis le Polonais.

Szczesny avec Giroud en 2014 © ICON Sport

Il est en froid avec son père, ancien… gardien de la Pologne

Chez les Szczesny, on est gardien de père en fils. Maciej Szczesny, 57 ans, était lui aussi gardien international polonais. Ce joueur au caractère bien trempé a fait toute sa carrière en Pologne entre 1987 et 2002. Cinq fois champion avec quatre clubs différents, il compte sept sélections avec la Pologne entre 1991 et 1996. Mais les deux hommes sont en froid depuis 2013. Maciej Szczesny ignore pourquoi son fils a coupé les ponts. Malgré de multiples invitations par mail, SMS ou courriers, Wojciech n’était même pas présent au mariage de son père avec sa nouvelle compagne. Avec Arsenal, le gardien polonais a déjà dû recadrer plusieurs fois son père après des "commentaires idiots" sur son avenir et ses rapports avec Arsène Wenger.

Il balance sur ses équipiers

Vous l’aurez compris, le gardien polonais est tout sauf langue de bois. Il y a trois ans, dans une interview au média polonais Foot Truck, il règle quelques comptes avec des anciens partenaires d’Arsenal. Samir Nasri ? "Il a toujours pensé qu’il était comme un gangster." Robin Van Persie ? "Il est extrêmement arrogant parfois." Szczesny balance même sur son meilleur ami et équipier en sélection Grzegorz Krychowiak : "A mon mariage, il était tellement ivre. Nous l'avons cherché partout pendant deux heures et l'avons retrouvé endormi dans les buissons."

Il s’est fait chambrer par l’UEFA après sa punchline sur Mbappé

"La clé pour stopper Mbappé? Moi-même!" Si Wojciech Szczesny s’est amusé de son prochain duel avec la star de l’équipe de France, dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’UEFA lui rafraichi la mémoire en postant le but qu’il a encaissé il y a un mois à peine avec la Juventus face au PSG (1-2) en Ligue des champions. Un but signé Kylian Mbappé bien sûr.

Moment de complicité entre Wojciech Szczesny et Lionel Messi © ICON Sport

Il a fait un drôle de pari avec Messi

Si l’anecdote vous a échappé mercredi soir, le gardien polonais a avoué avoir parié avec la Pulga lorsque l’Argentine a obtenu un penalty, validé par le VAR. "On a parlé avant le penalty et je lui ai dit que je pouvais parier 100 euros qu'il (l'arbitre) ne le donnerait pas, a confié le portier de la Juve en zone mixte. Donc j'ai perdu le pari avec Messi." Mais il a stoppé son tir au but. Et s’est amusé de ce petit jeu avec l’Argentin : "Je ne sais pas si c'est autorisé à la Coupe du monde, je vais peut-être même être banni pour cela. Je ne vais pas non plus le payer (Messi). Il s'en fout de 100 euros. Oui, je pense qu'il n'en a pas besoin."