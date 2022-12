Angleterre: Grealish regrette sa sortie sur Almiron quand il était (très) éméché

Actuellement au Qatar pour y disputer le Mondial avec l'équipe d'Angleterre, Jack Grealish a accordé un long entretien au Guardian. Il y évoque sa soeur malade, et ses propos sur Miguel Almiron qui avaient fait polémique.

Jack Grealish a tenu promesse. Alors qu'il avait rendu visite à un jeune homme, Finlay, qui souffre de paralysie cérébrale, le joueur de Manchester City avait promis de lui rendre hommage lorsqu'il marquerait un but. C'est chose faite. Après son but inscrit une fois entré en jeu contre l'Iran, l'international anglais a célébré en hommage à Finlay.

"Je ne fais pas ça pour n'importe quelle chose ou quoi que ce soit, a commenté Grealish dans un entretien pour The Guardian. Je fais ça parce que c'est ce qui me fait penser que je suis bon parfois. Parce que je peux m'identifier à ça avec ma petite sœur." La soeur de Jack Grealish souffre également de paralysie cérébrale. Cela la rend malvoyante, ce qui l'empêche de bien voir jouer son frère. "C'est bien pour lui (Finlay) parce qu'il retournera à l'école et sera probablement très populaire. Cela a fini par être si agréable et assez émouvant", a savouré Grealish.

Au cours du long entretien qu'il a accordé au média anglais, Jack Grealish a évoqué plusieurs sujets, avec toujours autant de précision.

L'épisode Almiron, des excuses et beaucoup de regrets

Un sujet a en particulier semblé toucher l'ailier anglais. Avare de bonnes blagues, Jack Grealish n'hésite pas à chambrer ses coéquipies, comme ce fut le cas avec Bernardo Silva après le titre glané la saison dernière. "La personne que je veux remercier en particulier, c’est Bernardo Silva, pour être sorti à la 70e hier parce qu’il était vraiment nul", avait-il plaisanté.

Mais parfois, la blague va trop loin et l'ailier de l'équipe d'Angleterre avait très largement dépassé les limites il y a quelques mois. Alors qu'il était ivre, Jack Grealish avait proposé dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de remplacer Riyad Mahrez parce qu'"il jouait comme Almirón". Meilleur joueur du mois d'octobre en Premier League, Miguel Almiron, le milieu offensif de Newcastle, est vaguement revenu sur cet épisode il y a quelques jours. "Jack est avant tout un grand joueur et je lui souhaite le meilleur, comme je le fais toujours." S'il ne semble pas en vouloir à l'international anglais, Jack Grealish a tout de même tenu à lui adresser un message.

"On ne m'a pas vraiment posé de questions à ce sujet et laissez-moi simplement en parler. (...) J'ai pensé: 'Quel type', parce que si c'était moi et que quelqu'un avait dit ça de moi, j'aurais probablement réagi de la manière inverse. Je ne savais pas que cette vidéo allait sortir mais même en privé je n'aurais pas dû le dire car c'est un joueur professionnel. J'ai eu beaucoup de critiques de la part des fans de Newcastle et à juste titre", a t-il réagi.

"J'aime m'amuser mais je fais parfois des trucs stupides que je regrette. La prochaine fois que je jouerai contre lui, je lui montrerai le plus de respect parce que c'est ce qu'il a fait dans une situation où il n'avait probablement pas à le faire. J'espère sincèrement qu'il continuera à marquer". Miguel Almiron est en tous cas l'un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison. Il a déjà inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 15 matches de championnat.