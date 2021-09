Coupe du monde 2022: sur quelle chaîne regarder France-Bosnie

Sonnée par son échec à l'Euro 2021, l'équipe de France retrouve mercredi (20h45) la compétition et ses supporters face à la Bosnie-Herzégovine, pour un match, diffusé sur M6, qui marque le début d'une semaine hyper dense avec trois rencontres qualificatives au Mondial 2022.

L’heure du rachat a sonné. Éliminés en huitièmes de finale du dernier Euro 2021, les Bleus de Didier Deschamps sont en quête de rebond. Une première occasion d’oublier cet échec et de poser les bases d’un nouveau leur est offerte dès ce mercredi (20h45) avec une rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Le match sera diffusé sur M6.

La rencontre sera disputée à guichets fermés dans un stade de la Meinau plein à craquer. 22.000 spectateurs sont attendus dans la soirée en Alsace pour assister à cette rentrée des classes de l’équipe de France, qui aura forcément des choses à se faire pardonner après la piteuse élimination infligée aux champions du monde en titre par nos voisins helvètes (3-3, 5-4 TAB).

La Bosnie s'attend à souffrir

Conforté à la tête de l’équipe de France après un premier échec qui laissera des traces dans son management et pourrait l’amener à revoir sa conception du jeu et la gestion des hommes, Didier Deschamps devra faire sans son joueur de base, le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté, forfait. Corentin Tolisso devrait l'être également. Devant, en revanche, le trio d’attaque Griezmann-Benzema-Mbappé est annoncé titulaire.

Si tous les regards seront portés sur ce trio, les nouveaux venus (Veretout, Tchouaméni, M. Diaby, T. Hernandez) pourraient connaître leur première sélection et jouer quelques minutes si la Bosnie, qui s’attend à souffrir, en fonction du déroulement de la rencontre. Un match comme une première pierre pour cette équipe de France, désireuse de se racheter et de réapprendre à "gagner ensemble".