Équipe de France: Deschamps reste flou sur la hiérarchie pour les coups de pied arrêtés

L'équipe de France retrouve les terrains ce mercredi (20h45), à Strasbourg, face à la Bosnie-Herzégovine pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Interrogé en conférence de presse ce mardi sur la hiérarchie pour les coups de pied arrêtés, Didier Deschamps est resté évasif.

C'est la reprise pour l'équipe de France. Didier Deschamps était présent ce mardi en conférence de presse, à la veille de la rencontre, à Strasbourg, face à la Bosnie-Herzégovine (ce mercredi à 20h45), pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Plus de deux mois après l'élimination lors de l'Euro face à la Suisse lors des huitièmes de finale, la hiérarchie pour les coups de pied arrêtés semble encore assez floue.

Lors de l'Euro, Karim Benzema avait pris les penalties, marquant dans cet exercice lors de la rencontre de la phase de groupes (2-2) face au Portugal. Kylian Mbappé se chargeait lui de tirer les coup-francs à destination du but adverse. Alors que le trio d'attaque avec Antoine Griezmann a été convoqué à nouveau, se pose la question de savoir si la hiérarchie a évolué, avec le joueur du Barça qui a perdu des prérogatives ces derniers mois. Le plus capé chez les Bleus gardait les coup-francs amenant des situations de centre.

"Il y a un ordre de départ mais aussi leur propre ressenti"

"Si je décide? C'est un peu les deux (avec les joueurs, ndlr). Tout dépend si on parle des penalties ou de tout. Il y a différentes options, droitier et gaucher. C'est bien d'avoir de la variété, pour pouvoir surprendre l'adversaire aussi, a estimé Didier Deschamps. Il y a aussi comment les joueurs se sentent. Si c'est un corner avec Antoine qui doit tirer alors qu'il est de l'autre côté, ça peut être à Kylian."

Muet lors du dernier Euro, Kylian Mbappé avait pris la place de numéro 1 pour les coup-francs lors de la compétition. "Sur les coup-francs, il y a un ordre bien évidemment mais je regarde aussi dans les clubs. J'en ai parlé avec Lucas Digne, tant qu'on n'en arrive pas à certaines scènes... Il y a aussi la compréhension des uns et des autre, a prévenu Deschamps. Il y en a un qui prend la responsabilité et voilà. Il y a un ordre de départ mais il y a aussi leur propre ressenti. L'important, c'est d'avoir l'efficacité et la qualité."

Après trois journées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France compte 7 points en 3 journées. Après la réception de la Bosnie-Herzégovine, les Bleus iront en Ukraine samedi (20h45), pour défier une sélection désormais dirigée par Oleksandr Petrakov, qui a remplacé Andriy Chevtchenko après l'Euro. Mardi prochain (20h45), au Parc OL, l'équipe de Deschamps terminera sa série de rencontres de septembre face à la Finlande.