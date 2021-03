Coupe du monde 2022: sur quelle chaîne regarder France-Ukraine

L’équipe de France lance la campagne Qatar 2022 contre l’Ukraine ce mercredi soir (20h45, sur TF1) dans le cadre d’une semaine internationale un peu folle puisque les Bleus joueront trois matches en huit jours.

L’équipe de France entame sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar en accueillant l’Ukraine au Stade de France ce mercredi soir. Le premier match d’une série de trois rencontres en l’espace de seulement huit jours, avant deux longs déplacements au Kazakhstan (28 mars) puis en Bosnie-Herzégovine (31 mars). Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45 sur la chaîne TF1. Les Français auraient tort de sous-estimer l’Ukraine, un adversaire direct dans la quête de la première place du groupe, la seule qui soit qualificative, malgré la raclée (7-1) infligée à cette même équipe à l’automne.

Lloris: "Les qualifications sont toujours des épreuves"

Privée à l’époque d’une dizaine de joueurs en raison de nombreux cas de Covid, la "Zbirna" dirigée par l’ex-Ballon d’or Andreï Shevchenko devrait opposer une toute autre résistance ce mercredi soir, avec le retour de ses vedettes. Depuis octobre, "on a pu renforcer notre équipe. Les joueurs vont montrer de quoi ils sont capables et je suis certain qu'ils vont faire de leur mieux", a assuré Shevchenko mardi. Deschamps a d'ailleurs dressé ce même jour un portrait élogieux de son adversaire, "une équipe qui aime avoir le ballon", dotée d'une "bonne maîtrise technique" et capable de faire mal sur "des attaques placées".

"On analyse l'Ukraine uniquement sur ses matches de Ligue des nations, a affirmé mardi le capitaine Hugo Lloris. Notre match amical (gagné 7-1 par les Bleus en octobre) ne reflétait pas la vraie différence de niveau qu'il y a entre les deux nations. Il y avait beaucoup d'absents en Ukraine lors de ce match, on a du respect pour eux. On a ce devoir de résultat, on connaît l'importance de bien démarrer des campagnes de qualification (...) Les qualifications sont toujours des épreuves. Il y a de la qualité, et historiquement cela a toujours été compliqué pour l'équipe de France. On doit être a notre niveau même si tout peut changer d'un match à l'autre. Il faudra être constant sur les trois rencontres."