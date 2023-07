Coupe du monde féminine: Hervé Renard "espère" que Wendie Renard "ira bien" pour France-Brésil

A la veille du match face au Brésil (samedi à 12h), comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, Hervé Renard a donné des nouvelles de Wendie Renard. Le sélectionneur n'est "pas certain à 100%" de pouvoir compter sur sa joueuse.

Une présence importante. Le sélectionneur Hervé Renard "espère" que la capitaine des Bleues Wendie Renard, touchée au mollet gauche, "ira bien" pour affronter le Brésil samedi (12h00) à Brisbane lors du Mondial, a-t-il affirmé vendredi, ajoutant que cela n'était "pas certain à 100%".

Renard ménagée de lundi à mercredi

Touchée au mollet gauche depuis le début de la semaine, la défenseure a participé à l'entraînement de veille de match vendredi à Brisbane, comme la veille à Sydney. Elle avait été ménagée lundi, mardi et mercredi. Mais "les entrainements ne ressemblent en rien à un match de compétition, donc on verra demain (samedi)", a expliqué Hervé Renard en conférence de presse à 24 heures du coup d'envoi. "On espère que demain tout ira bien car on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%", a-t-il ajouté.

Avant ce duel au sommet du groupe F, déjà crucial pour la qualification en huitième de finale du Mondial océanien, la France a fait match nul 0-0 contre la Jamaïque pour son premier match, alors que le Brésil est en tête avec trois points. Depuis les examens médicaux passés par Wendie Renard lundi à Sydney, la Fédération n'a pas souhaité communiquer sur la nature de la blessure de la joueuse emblématique des Bleues, se contentant d'assurer que son état serait "géré au jour le jour".



Mais "le plus important ce n'était pas l'inquiétude mais le match nul contre la Jamaïque", a assuré Hervé Renard. Vendredi, seule l'attaquante Naomie Feller, touchée à la cuisse droite, s'est entraînée en marge du groupe. Le dernier match de la phase de groupes pour les Bleues aura lieu mercredi (12h) face au Panama.