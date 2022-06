Croatie-France: M6 continue de faire la course en tête des audiences grâce aux Bleus

M6 a occupé une grande majorité de téléspectateurs lundi soir avec le match de l'équipe de France contre la Croatie (1-1), en Ligue des nations, attirant jusqu'à 6,5 millions de fidèles.

La qualité de la prestation des Bleus, forcément mitigée, ainsi que le résultat (1-1), fâcheux, n’ont pas fait fuir les plus fidèles suiveurs de l’équipe de France lundi soir. M6 s’est imposé en tête des audiences lundi soir avec l’affrontement opposant la France et la Croatie en Ligue des nations. La chaîne a réuni 5,55 millions de téléspectateurs, avec un pic à 6,5 millions de personnes devant leur téléviseur pour cette rencontre qui s’est soldée par un match nul pour les hommes de Didier Deschamps.

Avec 25,4% de part d’audience, M6 arrive en tête devant le film "Le nouveau stagiaire" (TF1, 2,77 millions) et la série "Meurtres au paradis", diffusée sur France (2 2,21 M). Ce score reste toutefois à relativiser puisque le match des Bleus contre le Danemark vendredi, également diffusé par M6, avait réuni en moyenne 5,64 millions de téléspectateurs, pour 28,3% d’audience.

Deschamps retient "beaucoup de positif"

Sans Kylian Mbappé, ni Karim Benzema, tous deux assis sur le banc des remplaçants, très fournis en titulaires, les Bleus ont cru réaliser l'opération parfaite après l'ouverture du score d'Adrien Rabiot (52e). Mais un penalty concédé par Jonathan Clauss et converti par Andrej Kramaric (83e) les a renvoyés à leurs doutes trois jours après un revers face au Danemark (2-1), déjà concédée à cause d'erreurs en fin de match. Mais Didier Deschamps a préféré retenir le positif.

"Le résultat amène des regrets, même si notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu'on avait fait pendant 80 minutes. Il y a eu de bonnes choses et de la maîtrise, surtout compte tenu des changements. On a les regrets de ne pas concrétiser nos occasions de deuxième but, mais on aurait pu le perdre aussi à la fin car on a concédé trop d'occasions à cette équipe croate. Je ne peux pas être complètement satisfait mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de positif."

Les Bleus iront défier l'Autriche vendredi avant de recevoir une nouvelle fois la Croatie lundi prochain, pour le dernier match de cette fenêtre internationale. Ensuite, il sera temps pour certains de partir en vacances.