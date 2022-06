Croatie-France: Deschamps a trouvé Tchouaméni "plus performant en mars"

Didier Deschamps a trouvé Aurélien Tchouaméni plus à l’aise lors du dernier rassemblement qu’actuellement avec l’équipe de France. Mais le sélectionneur n’accable pas le milieu de terrain monégasque.

Didier Deschamps n’avait jamais opéré autant de changements entre deux matchs depuis le début de son aventure sur le banc de l’équipe de France en 2012. Entre la défaite face au Danemark (1-2) vendredi et le match nul entre Croatie (1-1), lundi, dix joueurs ont cédé leur place dans le onze de départ. Seul Aurélien Tchouaméni a fait exception en étant titularisé lors des deux rencontres. Mais le Monégasque n’a pas vraiment brillé, comme l’a constaté le sélectionneur, qui a fait preuve d’indulgence avec le Monégasque.

"Ce n'est pas un robot"

"Je ne dis pas qu’il n’a pas été bon, a tempéré l’entraîneur français. Je l’ai trouvé plus performant au mois de mars, mais c’est le seul joueur qui a enchainé aussi, ce n’est pas un robot. Malgré tout c’est un jeune joueur qui a un choix important (sur son futur club) à faire pour sa carrière. Mais c’est solide, cohérent. Il a eu quelques pertes de balle qu’il peut éviter, mais il est là."

L’ancien Bordelais a disputé son 60e match de la saison, lundi soir (50 en club, 10 en sélection) et commence un peu à fatiguer. Il subit peut-être aussi le contrecoup d’une année où il a explosé au plus haut niveau avec ses premières capes en équipe de France en septembre dernier. Sa cote sur le marché des transferts a explosé et le joueur de l’ASM sera d’ailleurs l’un des animateurs du mercato, alors que son contrat court jusqu'en 2024 avec Monaco.

Entre le Real et le PSG, Tchouaméni assure ne pas avoir tranché

La concurrence est rude entre le Real Madrid et le PSG. Ce week-end, le milieu de terrain a assuré ne pas avoir "encore" fait son choix sur sa future destination en expliquant ne pas être troublé par cette incertitude sur son avenir. "C'est une position dans laquelle j'ai toujours voulu être. À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs, ça veut dire que je fais de bonnes choses."

La semaine dernière, RMC Sport expliquait que le dénouement était imminent entre l'AS Monaco et le Real Madrid. Florentino Perez, président du club espagnol, suit personnellement le dossier. Les Merengue ont accéléré dans les négociations depuis leur victoire en Ligue des champions, samedi face à Liverpool (1-0). Et l’ASM serait en passe d'accepter l’offre de 80 millions d’euros du Real Madrid, qui monte à 100 millions avec les bonus, malgré l'insistance, toujours, du Paris-Saint-Germain.