Croatie-France: "Ce sont aussi des matchs de préparation", Deschamps relativise et se projette sur le Mondial

Didier Deschamps a reconnu après le nul des Bleus en Croatie (1-1) ce lundi que l'équipe de France ne jouerait peut-être pas à fond la Ligue des nations cette année. Si le sélectionneur tricolore espère encore y faire bonne figure, la préparation de la Coupe du monde au Qatar est déjà dans les esprits.

L'équipe de France a mené mais a fini par concéder le nul à Split contre la Croatie (1-1) ce lundi lors de la deuxième journée de Ligue des nations. Après deux matchs, les Bleus n'ont toujours pas gagné et pourraient déjà être distancés en vue de la qualification pour le Final 4. Après le match face aux Vatrenis, Didier Deschamps a sous-entendu que son équipe pourrait ne pas jouer le coup à fond dans cette compétition en raison de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre)

"On est dans la compétition, après il y a un match en cours (entre l'Autriche et le Danemark, ndlr), je ne sais pas comment il finira. Evidemment qu’en prenant un point sur six, cela ne nous place pas dans la meilleure disposition, a reconnu le sélectionneur en conférence de presse. On est dans la compétition, on joue tous les matchs pour les gagner. On joue avec cet objectif-là. Mais ce sont aussi des matchs de préparation en prévision de ce qui nous attend en fin d’année."

Deschamps justifie sa rotation

Avec dix changements dans le onze de départ par rapport à celui qui a débuté vendredi lors de la défaite contre le Danemark (1-2), Didier Deschamps a laissé souffler de nombreux cadres. Et forcément, cela a joué au niveau des automatismes entre les joueurs lors de ce duel face aux partenaires de Luka Modric.

"Evidemment, et avec de la contrainte ou pas, le besoin de voir différentes choses, différents systèmes et différents joueurs, s'est défendu le technicien français. A cette période de l'année, c'est compliqué pour toute les équipes surtout quand il y a des joueurs qui ont été extrêmement sollicités."

Deschamps retient le "positif"

Incapable de l'emporter lors des deux premiers matchs de la Ligue des nations, l'équipe de France risque de concéder du terrain sur l'Autriche ou le Danemark. Mais au-delà du penalty qui prive les Bleus d'une victoire face à la Croatie, Didier Deschamps s'est montré optimiste.

"Le résultat amène des regrets même si notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que les 80 minutes d'avant où on avait fait de bonnes choses en tenant compte évidemment du nombre de changements, a encore analysé l'ancien entraîneur de Monaco et de l'OM. On a eu deux occasions de 2-0, mais c’est le foot aussi. On aurait pu perdre le match à la fin aussi en concédant des situations face à cette équipe croate après le penalty. Mais c’était cohérent, on a eu une bonne maitrise, des occasions, même si en première période on peut éviter certaines pertes de balle. Je ne peux pas être complètement satisfait, mais dans l’ensemble il y a beaucoup plus de positif."

Après deux premières prestations décevantes sur le plan comptable, l'équipe de France affrontera l'Autriche vendredi prochain à Vienne puis recevra la Croatie le lundi suivant. Deux matchs où les Bleus n'auront plus le droit à l'erreur. En cas de nouvelles contre-performances, les protégés de Didier Deschamps pourront dire adieu à leurs espoirs de disputer le Final 4 en Ligue des nations. Pas vraiment l'idéal, non plus, pour préparer le Mondial en fin d'année.