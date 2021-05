Daniel Riolo: "Benzema, l’interview inutile"

On l’attendait et elle est décevante. Benzema a donné un entretien à l’Equipe , mais ça n’est qu’un simple exercice de com’…

Les photos sont belles. C’est le Benzema du Real. Heureux. Le sourire et ce physique qui a tant changé en dix ans. Benzema est devenu un athlète comme il dit. Un corps nouveau qui lui a permis de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Un attaquant dont les Bleus ne pouvait plus se passer. Il aime le foot. Et sans cette passion aucun joueur ne devient un crack mondial. C’est bien de constater ce bonheur, cette joie d’être là, cette impatience à envisager l’Euro.

Et sinon? Sinon rien. On attend depuis une semaine, mais visiblement la stratégie de com’ c’est de ne rien dire. C’est de nous prendre pour des idiots. "Contentez vous d’être heureux de son retour si vous aimez le foot et rien d’autre", c’est en gros le message.

Benzema a été chassé des Bleus pendant 5 ans. Deschamps l’a écarté pour raisons personnelles. C’est parce que Deschamps lui en voulait que Benzema ne jouait plus en équipe de France. Deschamps avait fait passer son intérêt, sa rancune avant les Bleus et on doit faire comme si de rien n’était. Désolé mais ça ne passe pas.

Il ne manquait plus qu’une photo des deux protagonistes courant sur la plage l’un vers l’autre au ralenti

Deschamps pourra se cacher éternellement derrière ses résultats, mais humainement je ne m’y ferai jamais. Même au moment de ce qui doit être un grand moment, un instant symbolique, Deschamps rate le rendez-vous. C’est évidemment lui qui a orchestré cette stratégie de com’ ridicule.

Donc on doit accepter. Benzema revient parce qu’il est très fort au Real… Pendant 5 ans, il a été nul donc? Ok. On évoque une discussion quand même. Parce que bon, ils ne vont pas totalement nous prendre pour des débiles profonds. Donc ils se sont parlés. Mais on n’en saura rien. L’entourage de Benzema s’est excité dans tous les médias pendant 5 ans en hurlant à l’injustice. Ceux qui défendaient Deschamps répliquaient que le joueur s’était mal comporté. Une "insulte" à Deschamps, des tags, la famille qui souffre tout ça tout ça et puis une présence parfois douteuse sur les réseaux sociaux… mais en fait rien. Non, c’était juste comme ça, pour rire.

Du côté de Benzema, on invoquait le racisme d’une FFF qui recevait des lettres d’insultes. On a dit que Le Graët avait joué double jeu. Pour en façade mais contre en coulisse. Les plus grands experts en Deschamps auraient pu se couper une main si Benzema revenait en Bleu, mais en fait non, c’était du vent. Une blague !

Après 5 ans, on s’est vu et en 5 minutes tout est redevenu comme avant. Si si, il a vraiment dit ça dans l’interview. Il ne manquait plus qu’une photo des deux protagonistes courant sur la plage l’un vers l’autre au ralenti.

Peut-être que ces gens là se sont dits qu’on ne pourrait pas comprendre. On doit tous être trop cons. Alors ceux qui ne voulaient plus de Benzema et bien, ils n’en voudront toujours pas. Et ceux qui l’attendaient sont prêts maintenant pour voir ses buts. Le foot, rien que le foot. Moi, j’aime bien aussi quand le foot devient une histoire d’hommes. Ça le rend plus beau, plus fort, plus marquant. J’aime quand le foot devient histoire et légende. Malheureusement Didier Deschamps a décidé qu’on était trop cons pour ça…