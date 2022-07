EN DIRECT - France-Vietnam : dernier match de préparation pour les Bleues

Dernier match avant l'Angleterre pour les Bleues

Les joueuses de Corinne Diacre n'ont plus qu'un match pour se tester et finir de se rassurer avant de commencer leur Euro 2022 contre l'Italie. Et malgré les absences de Renard, Geyoro et Karchaoui, on devrait avoir une idée plus précise ce soir des intentions de la sélectionneuse pour la compétition qui s'annonce.

Coup d'envoi de ce match amical contre le Vietnam à 21 h 10, dans un stade de la Source à Orléans qui devrait faire le plein.