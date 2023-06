Equipe de France: absent depuis un an, Kanté veut continuer avec les Bleus

Absent de l’équipe de France depuis un an, N’Golo Kanté (32 ans) veut toujours jouer pour les Bleus après son transfert en Arabie saoudite. Dans sa lettre d’adieu à Chelsea, il donne rendez-vous en sélection.

N’Golo Kanté (32 ans) n’a pas tourné la page de l’équipe de France. Le milieu de terrain a conclu sa lettre d’adieu adressée à Chelsea sur son compte Instagram en donnant rendez-vous avec Il Ittihad, son nouveau club, et l’équipe de France. "A très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al Ittihad et les Bleus", a-t-il lancé.

Kanté n’a plus porté le maillot français depuis le match de Ligue des Nations face au Danemark (1-2), le 3 juin 2022. Cette longue absence s’explique par une longue blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer une grande partie de la saison. Il a notamment déclaré forfait pour la Coupe du monde après avoir été l’un des grands acteurs du sacre en 2018. Appelé pour la première fois en 2016, Kanté s’est vite imposé comme un élément indispensable de l’entrejeu français (53 sélections, 2 buts).

Mais plusieurs pépins physiques (genou, cheville, blessure musculaire, aine, coronavirus...) ont rendu ses apparitions plus épisodiques (seulement 14 sélections depuis juin 2019). Son départ de Chelsea pour l’Arabie saoudite, un championnat d’un niveau plus faible, aurait pu compromettre un peu plus son avenir international alors que la jeune garde s’est imposée en son absence. Mais Kanté reste disponible dans son esprit.

Cela tombe bien, Didier Deschamps a gardé la porte ouverte à un retour de celui qu’il surnomme "NG", très apprécié auprès des autres internationaux. "Je n’ai pas de position rédhibitoire, avait confié le sélectionneur le 12 juin dernier au moment de négociations entre Kanté et l’Arabie saoudite. Ils peuvent aller jouer là-bas et se maintenir. Aujourd'hui je vais faire en sorte de les suivre. Ce championnat je ne sais pas comment je vais le voir. C'est des choix de carrière. L'Arabie saoudite fait en sorte d'attirer des joueurs importants, qui ont une renommée mondiale. Pour avoir des intérêts à court et moyen long terme par rapport au football."