Chelsea: Kanté déplore des rumeurs et mensonges dans sa lettre d’adieu

Transféré à Al-Ittihad, N’Golo Kanté a adressé une lettre d’adieu à Chelsea où il a passé sept ans. Dans celle-ci, il se félicite d’être resté soudé avec ses proches face aux rumeurs et aux mensonges.

N’Golo Kanté (32 ans) a adressé un joli message d’adieu à Chelsea quelques jours après avoir quitté le club pour rejoindre Al-Ittihad. Le milieu de terrain français y remercie tous les supporters, membres du staff, joueurs et dirigeants après avoir passé sept ans chez les Blues où il a presque tout remporté. Recruté en 2016 après avoir grandement participé à mener Leicester au titre, il a été champion la saison suivante avec les Blues avant d’ajouter cinq autre trophées supplémentaires à son palmarès dont la Ligue des champions en 2021 ou la Ligue Europa en 2019.

"Nous avons su rester soudés pour faire face aux rumeurs et aux mensonges"

"Au-revoir Chelsea, lance-t-il. Le moment est venu d'ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière. Mais avant cela, il était important pour moi de remercier la grande et belle famille de Chelsea. Fans, joueurs, dirigeants, membres du staff médical, tous ceux qui m'ont accompagné durant ces sept dernières saisons au sein de ce club légendaire. Que de bons souvenirs, que de victoires, que de titres gagnés à vos côtés. Du fond du cœur, merci, je ne vous oublierai jamais."

Kanté tourne la page londonienne après une dernière saison gâchée par une longue blessure aux ischio-jambiers qui lui a notamment fait manquer la Coupe du monde avec les Bleus en décembre dernier. Dans son message d’adieux, l’ancien joueur de Caen fait aussi allusion à des moments plus sombres après avoir remercié ses conseillers.

"Je voulais également remercier ma famille, mes proches, mes amis, qui ont toujours été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, poursuit le texte. Sans oublier mon agent, Karim ainsi que mes conseillers Rachid et Driss qui m'accompagnent avec un soutien infaillible depuis mes débuts. Ces derniers temps n'ont pas été faciles pour nous et nos familles, mais nous avons su rester soudés pour faire face aux rumeurs et aux mensonges. Eux aussi ont une part prépondérante dans ma réussite."

Sans révéler les causes de ces "rumeurs et mensonges", il pourrait faire référence à la longue enquête consacrée par France Football sur l’entourage du joueur en mars dernier, révélant notamment un braquage contre Kanté pour le forcer à changer d’agent. Dans l’article, Abdelkarim Douis est présenté comme son agent alors qu’Idriss Gharout et Rachid Saadna (auxquels Kanté fait vraisemblablement référence dans son texte d’adieu) sont présentés comme très proches de l’ancien joueur de Leicester.