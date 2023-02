EN DIRECT - Crise en équipe de France: Renard soutenue par plusieurs Bleues dans son bras de fer contre Diacre et le staff

C'est la crise en équipe de France, alors que les Bleues doivent disputer la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 20 juillet au 20 août. A quelques mois de la compétition, la capitaine emblématique des Bleues, Wendie Renard claque la porte, sur fond de désaccord avec la sélectionneure Corinne Diacre.

"C’est le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans ces conditions."

Faisant partie des 10 joueuses les plus capées de l’histoire avec ses 142 sélections (et ses 34 buts), Wendie Renard avance des explications sportives : un staff pas assez élargi, un manque de compétences, d’exigence et de justice. Les mots sont forts: "Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale."

