Equipe de France: Avec Benzema, sans Giroud

Pour sa première liste depuis la déception de l'Euro, le sélectionneur Didier Deschamps a fait des choix forts.

C'est la liste du rebond, après la triste élimination en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. Didier Deschamps a rendu publique sa liste pour les trois matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar: le 1er septembre contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, le 4 septembre face à l'Ukraine à Kiev et le 7 septembre contre la Finlande à Lyon-Decines.

Moussa Sissoko et Olivier Giroud, parmi les plus anciens et les plus régulièrement appelés par Deschamps ne font plus partie de cette liste new look, dans ce qui apparaît comme un changement d'époque pour le sélectionneur, alors même que Giroud avait retrouvé un club, le Milan AC, où il est titulaire. C'est "un choix sportif" explique Didier Deschamps.

D'autres sont absents, mais il s'agit là plus de blessures ou reprise: Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Adrien Rabiot (Juventus), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Il y a quatre nouveaux: Theo Hernandez, Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby.

La liste des 23

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan AC) ; Steve Mandanda (OM)

Défenseurs : Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC) ; Dayot Upamecano (Bayern Munich), Theo Hernandez (Milan AC)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern), Jordan Veretout (Roma), Aurélien Tchouaméni (Monaco) ;

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barça), Karim Benzema (Real), Moussa Diaby (Leverkusen), Thomas Lemar (Atletico), Anthony Martial (Manchester United).