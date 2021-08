Équipe de France: les tendances de la liste de Deschamps, sans Giroud?

Didier Deschamps communiquera ce jeudi (14h) les noms des joueurs retenus pour les trois prochains matchs de qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2022. Il pourrait se passer d'Olivier Giroud.

Après l'échec à l'Euro 2021, l'équipe de France fera sa rentrée en septembre avec trois matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar: le 1er septembre contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, le 4 septembre face à l'Ukraine à Kiev et le 7 septembre contre la Finlande à Lyon-Decines. Didier Deschamps, qui a été conforté dans ses fonctions par Noël Le Graët, dévoilera sa liste ce jeudi à 14h.

Une liste très attendue après l'élimination prématurée en huitième de finale de l'Euro et surtout après les dix dernières minutes terribles face aux Suisses avec deux buts encaissés avant l’élimination aux tirs au but. Cet échec est encore bien présent dans la tête du sélectionneur mais aussi des joueurs si l’on en croit les propos du capitaine Hugo Lloris dans L'Equipe: "Cet Euro, c’est l’histoire d’un match mal géré (…) le plus important, c’est de nous relever tous ensemble".

Deschamps n’est pas homme à tout bouleverser dans les victoires comme dans les défaites mais il aime, aussi, envoyer quelques messages. D’une liste de 26 joueurs au dernier Euro, le sélectionneur devrait revenir à quelque chose de plus normal, soit 23 voire 24 joueurs en tenant compte du coronavirus toujours présent mais aussi en raison des joueurs blessés.

Giroud pas sûr d'être appelé

"Il y a toujours des pages qui se tournent", disait-il récemment dans L'Equipe. Il faut donc s’attendre à ce que certains ne soient plus appelés. Il y a l’idée de renouveler la hiérarchie chez les gardiens avec Hugo Lloris (Tottenham) et Mike Maignan (AC Milan) devant Steve Mandanda, voire même la possibilité de remplacer le gardien de l’OM. Mathématiquement, pour passer de 26 à 23 joueurs, il faudrait enlever un défenseur, un milieu et un attaquant sans tenir compte des blessés.

Kurt Zouma (Chelsea), Moussa Sissoko (Tottenham) et Olivier Giroud (AC Milan) sont les noms les plus souvent cités au sein du staff et qui pourraient ne pas être appelés dans un premier temps pour le prochain rassemblement. Pour le néo-milanais Giroud, ce ne serait pas définitif en attendant de voir ses futures prestations en Serie A et surtout en Ligue des champions qui pourraient lui permettre de revenir en bleu.

Il y a aussi les joueurs blessés ou qui jouent peu ou pas en ce début de saison : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). La réflexion existe dans l’esprit du sélectionneur pour en profiter pour faire quelques ouvertures: Nordi Mukiele (RB Leipzig), Théo Hernandez (AC Milan), Jordan Veretout (AS Rome), Aurélien Tchouaméni (Monaco) ou encore Moussa Diaby (Leipzig), Amine Gouiri (Nice) et Odsonne Edouard (Celtic) parmi les joueurs jamais appelés dont les noms circulaient ces dernières 48 heures.