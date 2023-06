EN DIRECT - Avenir de Mbappé au PSG: combien vaut actuellement Mbappé?

En Espagne, on se frotte les mains de la nouvelle venue de France sur la volonté de Mbappé de ne pas prolonger au PSG. Avec la perspective d'un potentiel transfert du Français au Real Madrid. Le journal AS, en plus de faire la une de son site internet sur le buteur de 24 ans, demande aux supporters madrilènes s'ils sont prêts à pardonner à Kylian Mbappé de ne pas avoir signé en 2022.

Le quotidien Marca se délecte aussi de ce "feuilleton Mbappé au PSG qui ne semble pas avoir de fin" au moment de relayer les nouveaux éléments sur l'avenir de l'attaquant de 24 ans. Là encore, une seule destination possible selon l'autre célèbre journal pro-madrilène: le Real Madrid.

Quelques jours après avoir laissé partir Karim Benzema à Al-Ittihad, la direction merengue semble en bonne position pour lui trouver un successeur de très haut niveau.

Habitués aux "bombazos" et autres révélations chocs, les membres de l'émission El Chiringuito ne s'attendaient probablement pas à une telle annonce de Kylian Mbappé ce lundi soir. Mais le choix du Français de ne pas activer sa troisième année optionnelle au PSG ne constitue cependant pas une suprise pour la bande emmenée par Josep Pedrerol.