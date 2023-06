Manchester City: le conseil de Thierry Henry à Haaland pour qu'il s'améliore encore

Après la finale de la Ligue des champions remportée par Manchester City face à l’Inter, samedi à Istanbul (1-0), Erling Haaland est venu sur le plateau de CBS Sports, installé au bord du terrain. L’occasion de demander à Thierry Henry, consultant pour la chaîne britannique, un conseil pour s’améliorer.

Un baptême stratosphérique. Pour sa première saison à Manchester City, Erling Haaland a raflé quasiment tous les trophées possibles. Déjà vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, l’attaquant norvégien a soulevé la Ligue des champions le week-end dernier. Pour la première fois de sa jeune carrière. Après la finale remportée face à l’Inter, samedi à Istanbul (1-0), le colosse de 22 ans est venu sur le plateau de CBS Sports, installé au bord du terrain.

L’occasion pour le crack scandinave, auteur de 52 buts en 53 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), d’interpeller en direct Thierry Henry, consultant pour la chaîne britannique. "Si tu voulais me donner un conseil pour progresser, ce serait lequel?", a lancé Erling Haaland à l’ancien attaquant de l’équipe de France.

"Va plus à droite"

"Il n’y a rien que tu puisses apprendre dans les livres, ce que tu fais est inégalable, lui a répond l’ex-taulier d’Arsenal. Mais pour ce qui est de mon conseil: va plus à droite et parfois fait des courses dans des zones où tu n’aime pas aller. Il y a des choses que tu peux encore apprendre mais tu vas marquer un quadruplé à chaque fois si tu fais ça!"

Thierry Henry s’est ensuite adressé aux autres consultants présents sur le plateau, Peter Schmeichel, Jamie Carragher et Micah Richards, avec un large sourire: "S’il commence à aller plus à droite et en faisant les mêmes courses qu’il fait à gauche, c’est fini, il marquera des centaines de buts par semaine". De quoi amuser Erling Haaland, qui a reconnu avoir encore des axes d’amélioration à travailler dans son jeu.

"N’oubliez pas que j’ai 22 ans"

"Honnêtement, je suis d'accord parce que n'oubliez pas que j'ai 22 ans, a développé le n°9 des Skyblues. Pensez à l'époque où vous aviez tous 22 ans. Imaginez entre vos 22 ans et maintenant, bien sûr vous êtes un peu plus vieux et vous ne jouez plus au football (sourire), mais vous appris tellement de choses. Entre le moment où j'ai signé à Dortmund et maintenant, il y a une si grande différence, à tellement de niveaux. Dans la manière dont je pense après les matches, avant les matches, comment je me motive, comment je parle aux autres… On acquiert de l'expérience grâce aux gens et évidemment sur le terrain, je suis tout à fait d'accord."