Equipe de France: "C'était obligatoire pour son bien-être", pourquoi Renard a dit stop aux Bleues

Pour RMC, Corine Petit, ancienne coéquipière de Wendie Renard et de Corinne Diacre, est revenue sur la décision de la capitaine de mettre en suspend sa carrière internationale pour demander des changements en équipe de France.

Interrogée samedi par RMC Sport, l’ancienne défenseure des Bleues Corine Petit, amie et ex-équipière de Wendie Renard à l'OL (2008-2018), est revenue sur la situation compliquée en équipe de France qui a contraint la capitaine à se mettre en retrait, tout comme Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, pour demander des changements.

Ayant échangé avec Wendie Renard à ce sujet, elle explique: "Elle m’a dit que cette décision était obligatoire pour son bien-être, que c’était mieux pour elle, affirme l’ancienne internationale de 42 ans (89 sélections 11 buts). On n’est pas entrées dans les détails mais la situation en sélection ne correspondait plus à ses valeurs et à ce que l’équipe de France représentait pour elle."

"C’est très fort et courageux de dire non à une sélection, salue celle qui compte 89 sélections chez les Bleues. C’est tellement un honneur et une joie de porter ce maillot quand on est une sportive de haut niveau. Surtout avant une grande compétition comme la Coupe du monde."

"Diacre est assez directive"

Les joueuses s'étant mises en retrait ne renoncent pas définitivement à la sélection mais souhaitent par cette décision remettre en cause le management de Corinne Diacre et du staff français. Corine Petit, qui a évolué avec l'actuelle sélectionneure à Soyaux, précise la façon de travailler de son ancienne coéquipière: "Elle a des idées et des valeurs très fortes. Elle est assez directive. Elle n’est pas là pour plaire mais pour mettre en place ce qu’elle a envie de mettre en place."