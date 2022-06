Équipe de France: "Ce n’est pas pour le verrouiller", la mise au point de Stéphan sur la convocation de Kamara

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, a assuré au cours d’un entretien accordé au collectif Femmes journalistes de sport que la première convocation de Boubacar Kamara en Bleu n’avait pas pour objectif de "verrouiller" le milieu de terrain formé à l’OM, qui aurait également été approché par le Sénégal.

Guy Stéphan est catégorique: non, la première convocation de Boubacar Kamara en équipe de France n’avait en aucun cas pour but de devancer la sélection sénégalaise, qui aurait également approché le milieu de terrain de 22 ans. Alors que les Bleus affrontent le Danemark ce vendredi soir en Ligue des nations au Stade de France, sans le tout nouveau joueur d’Aston Villa, laissé en tribune, l’adjoint de Didier Deschamps a effectué une mise au point sur les raisons de la présence de Kamara dans cette liste au cours d’un entretien accordé au collectif Femmes journalistes de sport.

“Ce n’est pas pour le verrouiller, a assuré celui qui sera sur le banc des Bleus ce vendredi pour suppléer Deschamps, endeuillé par la mort de son père. Il a répondu à cette question. Il n’a pas été approché par le Sénégal. C’est un pays qu’il aime bien car c’est celui de son père. Lui, il joue depuis son plus jeune âge en France. Il a joué à l’Olympique de Marseille de ses six ans à ses vingt-deux ans, mais il a déclaré ne pas avoir hésité à partir pour Aston Villa. Didier le dit à chaque fois: ce n’est pas pour le verrouiller, c’est parce qu’il a de la qualité."

"Il sera peut-être amené à avoir du temps de jeu"

Pour l’heure, Kamara va devoir encore patienter avant de connaître sa première sélection, puisqu’un joueur est considéré comme "selectionné" à partir du moment où il fait son entrée en jeu. Mais le programme chargé des Bleus lors de cette fenêtre internationale (quatre matchs en 10 jours) pourrait permettre à l’ancien Marseillais de faire ses grands débuts en équipe nationale.

"C’est un très bon joueur que l’on regarde depuis plusieurs mois, a poursuivi Stéphan. Il est capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense centrale, et il a un bagage assez important. Ce n’est pas parce qu’il est jeune qu’il est là, c’est parce qu’il est bon. Il sera peut-être amené à avoir du temps de jeu. On verra ça dans quatre matchs."