Equipe de France: Boubacar Kamara chante du Alonzo pour son bizutage

Boubacar Kamara a vécu ce dimanche le traditionnel bizutage en équipe de France, qui consiste à chanter devant l'ensemble du groupe. Pour l'occasion, le joueur formé à l'OM a fait honneur à la ville où il a grandi, en reprenant un titre du rappeur Alonzo.

C'est une tradition bien ancrée en équipe de France. Chaque nouvel arrivant doit, après sa première convocation avec les Bleus, choisir une chanson et la chanter devant ses coéquipiers. Boubacar Kamara, le défenseur de l'OM qui rejoindra Aston Villa la saison prochaine, s'est plié à la coutume ce dimanche.

Pour l'occasion, le joueur de 22 ans a choisi d'interpréter "Finis les", un titre du rappeur marseillais Alonzo. Debout sur la table, au centre de Clairefontaine, le joueur formé à l'OM a donc choisi quelques lignes où il est question notamment de la prison des Baumettes ou des quartiers chauds de la cité phocéenne.

Du Alonzo pour "rester du côté marseillais"

Passé par toutes les sélections jeunes de l’équipe de France depuis les moins de 17 ans, Boubacar Kamara a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour ce rassemblement de juin, où les Bleus ont quatre matchs de Ligue des nations à disputer. Mais Kamara aurait pu répondre à l'appel du Sénégal, le pays de son père. "Je n’ai jamais hésité avec le Sénégal, a-t-il affirmé en conférence de presse. Certes on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était pendant la CAN, parce que mon père est sénégalais et qu’une partie de moi est sénégalaise."

Devant les médias, Kamara avait déjà averti qu'il chanterait du Alonzo "pour rester du côté marseillais", lui le "minot" de l'OM, devenu un titulaire du club. Reste à savoir dans quelle position l'utilisera son sélectionneur, alors que le milieu de terrain évoluait au poste de défenseur central avec Jorge Sampaoli. Dans la liste fournie par la FFF, Kamara apparaît en tout cas à son poste initial.