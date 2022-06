France-Danemark: pas de première sélection pour Kamara, qui sera laissé en tribune

L'équipe de France a transmis à l'UEFA une liste de 23 joueurs ce vendredi, pour le match de Ligue des nations face au Danemark. Pour sa première convocation avec les Bleus, Boubacar Kamara est le 24e homme, et donc le seul écarté.

Une première depuis les tribunes. Le milieu de l'OM Boubacar Kamara, seul novice dans le groupe France retenu pour les rendez-vous de juin, ne fait pas partie de la liste des 23 joueurs transmise à l'UEFA pour disputer la rencontre entre les Bleus et le Danemark, vendredi (20h45) à Saint-Denis.



Le sélectionneur Didier Deschamps, absent vendredi en raison d'un deuil et remplacé par son adjoint Guy Stéphan, a convoqué un groupe de 24 joueurs pour les quatre matches de juin en Ligue des nations. Or, seuls 23 peuvent apparaître sur la feuille de match.

Les Bleus ont encore trois matchs à jouer en juin

Kamara sera donc en tribunes au Stade de France, avant les trois rencontres suivantes, le 6 juin à Split contre la Croatie, le 10 juin à Vienne contre l'Autriche et le 13 juin à Saint-Denis contre la Croatie. Pour rappel, les Bleus sont les tenants du titre de cette compétition.

La carrière de Boubacar Kamara a été mouvementée ces dernières semaines. Dans la foulée de la deuxième place obtenue par l'OM en Ligue 1, le milieu de formation a annoncé son départ en fin de saison, libre de tout contrat, en direction d'Aston Villa. Au niveau de sa carrière internationale, Kamara a choisi de représenter la France, où il a évolué dans les catégories jeunes, malgré l'appel du Sénégal, le pays de son père.