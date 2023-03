Equipe de France: "Ce n'est que le début", prédit Évra sur la longévité de Deschamps à la tête des Bleus

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC, Patrice Évra a estimé que la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France était méritée et que cette aventure pourrait bien durer encore.

Ne comptez pas sur Patrice Évra pour tacler Didier Deschamps. Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce jeudi, l'ancien latéral de Manchester United a défendu la prolongation du sélectionneur de l'équipe de France.

"Didier a tellement d'ennemis, je pense que quand t’as beaucoup d’ennemis comme ça, c’est parce que tu déranges et que tu gagnes beaucoup. Je suis désolé, mais pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne? Il connaît cette génération. Il ramène des joueurs dont on se disait 'Il n’est même pas prêt, ils vont même pas passer les poules', et il va jusqu’en finale", a avancé Patrice Évra.

"Cette équipe va ramener les trois étoiles"

"Évidemment que moi ça me plairait de voir Zidane entraîneur de l’équipe de France. Mais, pour moi, l'histoire de Didier Deschamps avec l’équipe de France n’est pas finie", a ajouté l'ancien capitaine des Bleus, prédisant même que "ce n'est que le début" pour Didier Deschamps avec l'équipe de France.

"S'il nous refait un Euro de malade, qu’il gagne l’Euro, il nous refait encore une Coupe du monde… Moi je leur ai dit à tous les étrangers, en Angleterre etc..: là vous rigolez parce qu’on a perdu en finale, mais cette équipe va ramener les trois étoiles. Les gens peuvent me prendre pour un fou. Mais moi j’ai vu les autres nations… Sans nos joueurs clefs, ce qu’on fait… On va ramener encore trois étoiles!"

"Il ne s’ouvre pas facilement, il est très méfiant"

Alors que penser des supporters qui souhaitaient malgré tout du changement? "Tu prends un million de Français, on leur dit de faire un onze de départ, il y a peut-être deux Français qui vont avoir la même chose. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on n’aime pas cette longévité en France. Moi, j’aimerais qu’on dise que Didier Deschamps est le dinosaure de tous les sélectionneurs de la planète. Mais on n’aime pas ça", déplore-t-il, même s'il dit "rire" des Français "râleurs" à ce sujet. "On est comme ça, on a ça dans le sang!"

Quant aux critiques sur la communication de Didier Deschamps, Patrice Évra s'est montré compréhensif: "J’ai été entraîné 13 ans par Didier entre l’équipe de France et Monaco. Je peux te dire que je connais vraiment Didier en tant qu’ami. Il ne s’ouvre pas facilement, il est très méfiant. Même quand tu lui dis bonjour il se méfie déjà. Je pense que c’est aussi sa personnalité. Après, si vous voulez un gars comme José Mourinho, qui court sur le terrain, qui fait le show, mais qui ne gagne pas tout le temps… Il faut choisir. Massimiliano Allegri, à la Juve, quand on lui disait 'On s’ennuieé, il répondait: 'Mais les gars, si vous voulez des petits ponts, des sombreros etc, allez au cirque!'»