Equipe de France: Deschamps réfute tout problème d'ambiance dans le groupe

Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche sur TF1, Didier Deschamps a affirmé que l'ambiance au sein du groupe de l'équipe de France était bonne, contrairement aux informations qui pouvaient indiquer le contraire. Le sélectionneur des Bleus, qui doit composer avec plusieurs absents, a surtout mis en avant un manque de "réussite et de confiance" pour expliquer les maux actuels de son équipe.

Voilà cinq matchs que l'équipe de France reste sans victoire. La rentrée a été compliquée pour les Bleus, avec un nul à domicile mercredi face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) mais aussi en déplacement en Ukraine (1-1) ce samedi, lors des qualifications de la Coupe du monde 2022.

Interrogé ce dimanche, lors de l'émission Téléfoot sur TF1, sur une ambiance qui apparaît un peu moins joviale que par le passé au sein du groupe, Didier Deschamps a tenu à démentir. "Vous avez des impressions de l'extérieur qui ne sont pas forcément les mêmes de l'intérieur. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là, a assuré le sélectionneur. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Le groupe, ce n'est pas du tout le même que celui du dernier rassemblement. Mais il y a pas mal de joueurs absents, et j'ai dû les changer. Le groupe est concentré."

"Une période avec moins de réussite et de confiance"

Après l'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse, une polémique avait rapidement alimenté la chronique, notamment autour de l'entourage des familles d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé ou Paul Pogba. Quelques tensions étaient apparues après cet échec. La gestion au quotidien de Mbappé serait elle également parfois difficile.

Face à la Bosnie et l'Ukraine, la France a été menée au score et bousculée, avant de réagir. "On est dans une période avec moins de réussite et de confiance, mais tout est lié. Face à des adversaires qui nous proposent souvent le même schéma en face avec des blocs regroupés, c'est toujours plus difficile, a estimé Didier Deschamps. On a la fâcheuse habitude depuis un petit moment de courir après le score et de réagir. Il y a des périodes comme ça, il faut l'accepter et inverser cette tendance."

S'il se "contente" du bilan comptable, qui permet à l'équipe de France de rester en tête du groupe D après 5 journées, Didier Deschamps en attend forcément plus pour les prochaines rencontres. Le rassemblement de septembre se terminera ce mardi, au Parc OL, pour les Bleus avec la réception de la Finlande (à 20h45), actuel deuxième du classement avec quatre unités de retard mais aussi deux journées de moins.