Équipe de France: comment les Bleus vont utiliser leurs primes de la Coupe du monde 2022

Les joueurs de l’équipe de France vont toucher des primes importantes pour le parcours déjà réussi à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais ils devraient reverser la majorité des gains à des associations caritatives ou des structures amateures. En revanche, la Fédération française de football devrait en profiter pour renflouer ses caisses.

Le montant du chèque dépendra du résultat final. Mais à la veille d’affronter le Maroc en demie (ce mercredi à 20h), l’équipe de France est déjà assurée d’empocher un joli pactole pour son parcours réussi à la Coupe du monde 2022. La Fifa a augmenté ses dotations pour cette édition au Qatar, la première en automne (environ 424 millions d’euros).

>> France-Maroc J-1: les infos EN DIRECT

En cas de troisième sacre mondial, la France empochera près de 42 millions d’euros, nettement plus qu’en 2018 (32,5 millions d’euros). Mais le groupe s’est élargi entre-temps, passant de 23 à 26 joueurs. Même s’ils ont déclaré forfait en raison d’une blessure, Karim Benzema et Lucas Hernandez sont toujours inscrits sur la liste des Bleus et donc éligibles à une prime à l’issue de la compétition.

Près de 400.000 par joueur en cas de troisième sacre

Depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil, la Fédération française de football reverse 30% de la somme perçue aux joueurs et au staff. En cas de victoire finale dimanche au stade Lusail, cela représentera près de 400.000 euros par joueur (sachant que quatre parts sont prévues pour Didier Deschamps et ses adjoints). Soit environ 50.000 euros de plus qu’en Russie. En revanche, si les coéquipiers d’Hugo Lloris s’inclinent face au Maroc, ils recevront entre 238.000 et 257.000 euros chacun. Le montant précis serait alors connu après le match pour la troisième place, prévu samedi.

Dans tous les cas, les joueurs de l’équipe de France ne vont pas s’enrichir grâce à leur épopée dans cette Coupe du monde. Le Parisien rappelle que la somme de 400.000 euros représente à peu près deux jours du salaire de Kylian Mbappé au PSG. Un peu plus pour les autres, mais pas de quoi bouleverser leur quotidien déjà doré. De toute façon, les Bleus reversent traditionnellement la grande majorité (voire l’intégralité) de leurs gains à des œuvres caritatives ou des structures amateures.

Une lettre collective publiée le mois dernier

Il y a quatre ans, Mbappé s’était rapproché de l’association "Premiers de cordée", qui se mobilise pour aider les enfants hospitalisées et dont le crack de Bondy est le parrain depuis 2017. Cette année, les Bleus ont annoncé leur intention d’apporter un soutien financier à des ONG qui œuvrent pour "la protection des droits humains", dans une lettre collective publiée sur les réseaux le mois dernier, via le fonds de dotation "Génération 2018".

La FFF, en revanche, va profiter de ce Mondial pour renflouer ses caisses. Le comité exécutif avait tablé sur une élimination en quarts de finale et va donc empocher plus qu’espéré dans son budget prévisionnel. Une partie de cette somme devrait être reversée aux 15.000 clubs présents dans l’Hexagone et les DOM-TOM.