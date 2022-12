Coupe du monde 2022: les chiffres qui peuvent laisser penser à la victoire finale du Maroc

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde face à la France (20h), le Maroc veut croire en ses chances et entend bien devenir la première nation africaine en finale d'un Mondial. Et à en croire quelques chiffres, les hommes de Walid Regragui ont de bonnes raisons d'y croire.

Plus que quelques heures à attendre pour les supporters marocains. Soutenus par tout un continent, les Lions de l'Atlas défient les champions du monde en titre français mercredi soir (20 heures) pour une place en finale du Mondial au Qatar.

Après avoir eu le scalp de l'Espagne (0-0, 3 tab à 0) et du Portugal (1-0) en huitièmes et en quarts de finale du tournoi, les coéquipiers de Sofiane Boufal se présentent devant un nouvel obstacle de taille. Pas de quoi, pour autant, la jouer modeste face aux Bleus, d'autant plus lorsqu'on jette un oeil à quelques chiffres sur les prestations marocaines depuis le début de la compétition.

Clean sheets, pourcentage de tirs subis... le Maroc a quelques chiffres pour lui

En effet, d'après des données chiffrées analysées par Opta, le Maroc a des raisons de croire en un nouvel exploit. Pour preuve, Yassine Bounou et consorts ont obtenu quatre clean sheets (matchs sans buts encaissés) dans cette édition, contre la Croatie (0-0), la Belgique (2-0) et donc l'Espagne et le Portugal. Les deux dernières équipes à avoir atteint le total de cinq rencontres sans encaisser de but sur une même Coupe du monde ont remporté le trophée à la fin (l'Italie en 2006 et l'Espagne en 2012).

Autre statistique flatteuse pour les Lions de l'Atlas, seuls 20% des tirs subis par la sélection marocaine ont été cadrés (9 sur 45). Seul l'Equateur affiche un plus bas pourcentage (19%, 4 tirs sur 21) dans cette édition.

Mais les Lions de l'Atlas concèdent aussi de vraies occasions

Ce mardi en conférence de presse, Walid Regragui a fustigé l'interprétation des chiffres de la part de la presse, notamment concernant la possession de balle et les expected goals (xG). "70% de possession et tu tires que deux fois (référence aux match de l’Espagne et du Portugal qui n'ont cadré que 4 tirs, avec plus de 70% de possession). Et les expected goals aussi, 'on aurait dû gagner, on avait 4% d'expected goals'. Nous on est là pour gagner, c’est tout."

Cette lecture un brin caricaturale ne colle toutefois pas à la réalité du match contre le Portugal concernant les expected goals (1.40 pour le Maroc contre 0.92 pour la Seleçao sur l'ensemble de la partie). Et lorsqu'on pousse un peu plus loin l'analyse de ces xG, on s'aperçoit que si les Marocains n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début du Mondial, ils auraient pu en prendre davantage (4.7 xG exactement), soit le différentiel le plus élevé dans cette Coupe du monde. En conséquence, il est faux de dire que le Maroc ne concède pas de vraies occasions. Une statistique qui, même si Didier Deschamps n'en est pas friand, peut aussi donner de l'espoir à l'équipe de France.