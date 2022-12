France-Maroc: quand Deschamps a convaincu Griezmann de rester en sélection en 2019

Flamboyant avec les Bleus depuis le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Antoine Griezmann démontre encore un investissement sans failles au service du collectif de Didier Deschamps. Un juste retour des choses pour le joueur de l'Atlético de Madrid envers l'un de ses mentors, qui espère bien briller de nouveau mercredi en demi-finales face au Maroc.

Samedi soir face à l'Angeterre (2-1), il est encore un peu plus entré dans l'histoire des Bleus. En adressant un bon ballon à Aurélien Tchouaméni et en régalant Olivier Giroud d'un centre caviar sur sa tête, lors des deux buts français, Antoine Griezman est officiellement devenu le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France (28 passes décisives). Un record qui a été célébré par le staff et ses coéquipiers à leur hôtel de Doha.

> Suivez toutes les infos avant la demi-finale France-Maroc sur RMC Sport

"Il a toujours pensé collectif, il a une générosité au-dessus de la moyenne", soutient Deschamps

Depuis le début du Mondial, le joueur de 31 ans rayonne sur comme en dehors du terrain. Repositionné à un poste de milieu relayeur, l'homme de confiance de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid n'a pas mis longtemps à impressionner observateurs comme partenaires de jeu. Griezmann est au service du collectif et, épaulé par Rabiot et Tchouaméni, est devenu le point d'équilibre entre créativité défensive et premiers efforts défensifs. Son influence et son sourire, comme lors de l'Euro 2016 ou du Mondial 2018, semble se diffuser à tout un groupe. Et cela, "Grizou" sait qu'il le doit à Didier Deschamps, comme il l'avait exprimé avant le 8e de finale contre la Pologne en conférence de presse.

"Je lui dois énormément, il m'a appelé en premier et on ne s'est jamais quitté depuis, c'est une belle relation. Je lui dois tout en équipe de France. Je donne tout pour le maillot, la France mais aussi pour lui. Chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui adresse." En réponse, "DD" n'a pas hésité à lui rendre la pareille ce mardi devant les médias : "Il a toujours pensé collectif, il a une générosité au-dessus de la moyenne. Cela fait pratiquement dix ans qu'il est au plus haut niveau, il n'a pas toujours eu des hauts mais il a cette capacité qu'ont les meilleurs joueurs à être à son meilleur niveau quand il le faut."

Le sélectionneur des Bleus ne l'a jamais lâché

Cette relation quasi-filiale, come le rappelle L'Equipe, s'est construite lors des hauts, mais aussi des bas rencontrés par le joueur. Le quotidien évoque l'épisode de la nomination pour le Ballon d'or en 2018 où, après une très belle Coupe du monde et une deuxième étoile à la clé, la Fédération française n'avait pas pris parti pour l'un des nommés (Varane, Mbappé et Griezmann). Au printemps 2019, le spleen le gagne et "DD" se rend en personne à Madrid pour le convaincre de poursuivre avec les Bleus.

Après la signature au Barça du numéro 7 français à l'été 2019, et les longs mois compliqués qui s'en suivront, le sélectionneur ne lâche pas son joueur. Si l'Euro 2021 marque un échec pour le natif de Mâcon, Deschamps le remet en selle dans la quête pour la troisième étoile. Loin de ses standards depuis le début de la saison avec les Colchoneros (six buts en 21 matchs toutes compétitions confondues), Antoine Griezmann semble de nouveau au sommet de son talent au Qatar. Mais comme l'a rappelé "DD" en conférence de presse, toujours exigeant avec son poulain, "il lui reste encore deux matchs" pour le prouver. À commencer par mercredi soir face au bloc bas des hommes de Walid Regragui.