Coupe du monde 2022: un troisième journaliste est mort au Qatar

Roger Pearce est décédé le 21 novembre, au début de la Coupe du monde 2022. Il travaillait comme directeur technique pour la chaîne britannique ITV. La cause de sa mort n'a pas été communiquée.

Un troisième journaliste a trouvé la mort au Qatar, alors qu’il travaillait comme envoyé spécial pour le Mondial et couvrait sa huitième Coupe du monde. Roger Pearce, 65 ans, directeur technique de la chaîne britannique ITV Sport, est en fait décédé il y a trois semaines, le 21 novembre, peu avant le début du match du premier tour entre les États-Unis et le Pays de Galles, dans le groupe B.

La nouvelle était passée inaperçue jusqu’ici. Elle avait pourtant été annoncée par le présentateur britannique Mark Pougatch, alors que le match s'apprêtait à commencer: "Roger était une figure très respectée dans l'industrie de la radiodiffusion sportive et, pour ITV, il a joué un rôle déterminant dans la planification de la logistique et de la couverture de la Coupe du monde", a-t-il déclaré à l'antenne. La cause de sa mort n'a pas été communiquée.

Le photojournaliste qatari de 44 ans Khalid Al Misslam a lui aussi trouvé la mort dimanche, comme l’a confirmé la chaîne Al-Kass TV pour laquelle il travaillait. Ces deux événements tragiques s'ajoutent au premier décès officialisé d’un journaliste, celui de l’Américain Grant Wahl. Quelques jours auparavant, Wahl s’était vu refuser l’entrée d’un stade pour avoir porté un t-shirt de soutien à la communauté LGBT.

Son frère avait d’ailleurs balayé l'hypothèse d'une mort naturelle, liée à un problème cardiaque, lui préférant la thèse de l’assassinat. Il a fini par retirer ses accusations, et a expliqué qu’il avait toute confiance dans les autorités américaines pour que celles-ci puissent lui apporter la réponse qu’il exige s’agissant des causes de la mort de son frère dont le corps a pu être rapatrié aux Etats-Unis afin d’y être autopsié. Celle-ci appuie la thèse de la mort naturelle.