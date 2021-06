Equipe de France: Dembélé forfait, mais pourquoi il n’y aura pas de remplaçant ?

Touché au tendon du genou droit, l’attaquant de l’équipe de France Ousmane Dembélé est forfait pour la fin de l’Euro 2021. Le champion du monde (24 ans) ne sera pas remplacé.

Ils ne sont plus que 25. Et ils le resteront jusqu’à la fin de l’Euro 2021. Ousmane Dembélé a quitté le rassemblement de l’équipe de France ce lundi. L’attaquant des Bleus et du FC Barcelone (24 ans - 24 sélections) est forfait pour la fin du championnat d’Europe. Entré en jeu samedi face à la Hongrie à la place d’Adrien Rabiot, l’ancien Rennais est sorti à la 87eme minute, blessé. Touché à un tendon du genou droit, il ne sera pas rétabli avant la fin de la compétition et est donc forfait. Un coup dur pour les Bleus qui perdent un joueur revenu en grande forme depuis plusieurs semaines. Un coup dur aussi parce que Didier Deschamps ne pourra pas le remplacer.

Plus que deux joueurs en tribunes

Dans son règlement, l’UEFA n’autorisait les remplacements d’un joueur victime d’une "blessure ou de maladie graves" que jusqu’à la veille du premier match. Aucun remplacement n’est donc plus possible pour l’équipe de France depuis l’opposition face à l’Allemagne.

Toutefois, compte tenu des risques liés au Covid-19, l’instance européenne avait élargi les listes de 23 à 26 joueurs, offrant donc davantage de solutions aux sélectionneurs. Chaque entraîneur doit néanmoins toujours inscrire 23 noms sur la feuille de match, trois joueurs devant prendre place dans les tribunes. Pour les Bleus, ils ne seront plus que deux, dès mercredi soir, face au Portugal, pour la dernière journée du groupe F.