Euro: la France qualifiée pour les 8es de finale dès ce lundi si…

Assurée de finir au pire 3e de son groupe, l’équipe de France peut valider son ticket pour les huitièmes de l'Euro 2021 dès ce lundi, si les résultats des groupes B et C lui sont favorables.

La France aurait pu se faciliter la tâche en gagnant contre la Hongrie. Mais en concédant un piteux nul (1-1) à Budapest, les Bleus se sont condamnés à l’attente pour savoir s’ils seront ou non qualifiés pour le prochain tour. Le format à 24 équipes, qui qualifie quatre des meilleurs 3es (sur six groupes) leur est quand même favorable: avec 4 points, ils sont déjà assurés de finir dans le trio de tête du groupe F. Si les étoiles s'alignent, ils pourraient même valider leur ticket pour les huitièmes dès ce lundi.

En imaginant le pire des scénarios, à savoir une défaite contre le Portugal et une victoire de l’Allemagne face à la Hongrie, la France finirait donc 3e du groupe F, avec seulement quatre points. Il faut donc que deux autres 3es de groupe fassent moins que ce total pour se qualifier. Cela pourrait arriver dès ce lundi, journée où les groupes B et C délivrent leur verdict.

Le programme du 21 juin

Groupe C

18h: Ukraine-Autriche (à Bucarest), Macédoine du Nord-Pays-Bas (à Amsterdam)

Groupe B

21h: Finlande-Belgique (à St-Pétersbourg), Russie-Danemark (à Copenhague)

Le tableau des 8es se dessine

Dans le groupe B, pour que le 3e finisse à trois points, il "suffit" que la Belgique s’impose (comme la logique le voudrait), face à la Finlande. Si les Diables Rouges font nul ou s’inclinent contre les Finlandais, alors il faudrait impérativement une défaite de la Russie face au Danemark pour que le 3e ait trois points à coup sûr. Dans le groupe C, c’est bien plus simple: tout autre résultat qu’un nul entre l’Ukraine et l’Autriche suffit. Si les conditions sont réunies dans les deux groupes (B et C), alors la France sera officiellement qualifiée pour les huitièmes.

Le groupe A s’étant terminé ce dimanche, le tableau final de la compétition commence à se dessiner. Le pays de Galles affrontera le second du groupe B, qui doit être déterminé entre la Finlande (en cas de bon résultat contre la Belgique) ou le vainqueur de Russie-Danemark. Première de son groupe, l’Italie affrontera le vainqueur d’Ukraine-Autriche. Quant aux Pays-Bas, assurés de la première place du groupe C, ils retrouveront un meilleur troisième, le 27 juin à Budapest.