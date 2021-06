Équipe de France: Emmanuel Macron a réconforté Kylian Mbappé

Après l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro 2021, Kylian Mbappé a échangé avec le président de la République, Emmanuel Macron, nous apprend Le Parisien.

Kylian Mbappé, qu’on a dit très esseulé, anéanti après son échec aux tirs au but, qui a précipité l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro, contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b), n’était pas complètement seul après la rencontre. Outre le message du Roi Pelé qui lui a été adressé sur les réseaux sociaux, l’attaquant parisien a également reçu un message de réconfort de la part du chef de l’Etat, Emmanuel Macron, rapporte Le Parisien. Les deux hommes auraient échangé par sms après la rencontre.

Quand Macron demande "pardon" à Mbappé

Supporter de l’Olympique de Marseille, le président de la République a déjà rencontré à plusieurs reprises la star des Bleus, et peut se permettre de plaisanter avec elle. Venus à la rencontre des Bleus à Clairefontaine avant le début de la compétition, Emmanuel Macron s’était excusé d’avoir lancé une fausse rumeur de transfert dans une vidéo avec les youtubeurs McFly et Carlito: "Pardon pour le transfert", avait déclaré le chef de l'Etat. Le président de la République avait prétendu "s'occuper de la carrière" de l'attaquant du PSG et avoir organisé son transfert... à l'OM.

Le président de la République avait d’abord remercié Mbappé de s’être fait vacciner. Le gouvernement avait souhaité que l’attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain, très populaire auprès des plus jeunes, fasse partie des ambassadeurs d’une vaste campagne de vaccination, dans le but d’accélérer la vaccination des Français. Le champion du monde de 22 ans n’avait pas tardé à répondre à cet appel du pied.

Lundi, à Bucarest, en Rouamnie, Kylian Mbappé a raté sa tentative de tir au but. Muet face au but, tout au long de la compétition, dans un trident offensif renouvelé, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas donné la pleine mesure de son talent, mais il n’en a pas moins pesé sur la compétition, sur et en dehors du terrain, souvent pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire.