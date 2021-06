Equipe de France en direct: Mbappé dit tout sur Giroud, le PSG et son jeu

"Elle était pas bonne ma réponse d'avant ? Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais c'est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette dans bâtons dans les roues."